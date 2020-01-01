أخبار النصر اليوم | صورة تؤكد انتهاء خلاف حمدالله والغنام، ومعوض كيم جين سو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد الرحمن العبيد يعود لقائمة النصر أمام الباطن

ضم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر المدافع عبد الرحمن العبيد لقائمة الفريق التي ستواجه الباطن في تاسع جولات الدوري السعودي بعد ظهر غدٍ الإثنين.

العبيد من المتوقع أن يلعب أساسيًا في الجانب الأيسر من دفاع النصر تعويضًا لغياب الكوري الجنوبي كيم جين سو للإصابة، وستكون تلك مباراته الأولى أساسيًا منذ لقاء القادسية في الجولة الرابعة.

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صورة تؤكد انتهاء الخلاف بين حمدالله والغنام

احتفل نادي النصر بحصول هدافه عبد الرزاق حمدالله على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2020، وأقامت إدارة الكرة احتفالًا بسيطًا للنجم المغربي على متن الطائرة التي أقلت الفريق إلى القيصومة لمواجهة الباطن في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

ونشر حساب النصر الرسمي على تويتر عدة صور من الاحتفال، أظهرت إحداها حمدالله يجلس بجانب سلطان الغنام وسط أجواء ودية للغاية مما يؤكد انتهاء الخلاف الذي نشب مؤخرًا بين اللاعبين.

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علق سعد آل مغني؛ عضو شرف النصر السعودي السابق، بطريقة غريبة على فوز المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، مطالبًا الإدارة الحالية برئاسة صفوان السويكت، بعدم خداع الجماهير. ( طالع التفاصيل )

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موعد السوبر السعودي

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم 30 من يناير المقبل موعدًا لكأس السوبر المحلي بين الهلال؛ بطل الدوري والكأس، والنصر؛ وصيف الدوري، على ملعب الملك فهد الدولي.

فيتوريا يفاضل بين الثنائي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، يفاضل بين الثنائي سلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد، للدفع بأحداهما في مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة الباطن بالغد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وتأتي مفاضلة المدرب البرتغالي في محاولة لتعويض غياب الكوري الكنوبي كيم جين سو، الذي أصيب مؤخرًا بقطع في وتر أكيليس، ليغيب حتى نهاية الموسم.

أيمن يحيى يطلب المشاركة أمام الباطن

أكدت صحيفة "الرياضية" أن أيمن يحيى؛ لاعب النصر، خضع أمس الإثنين، لفحص طبي على موضع إصابته، التي تعرضها لها خلال مواجهة الرائد، بدور الـ16 من كأس الملك.

وكان اللاعب قد أصيب في العضلة الضامة، ولم يستطع استكمال المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يحي أبلغ الجهاز الطبي بتحسن حالته، مبديًا رغبته في المشاركة أمام الباطن، لكن الجهاز الطبي طلب الانتظار حتى ظهور نتيجة الفحص.