أخبار النصر اليوم | الدوسري يرفض عرض التجديد، وهدف الجولة نصراوي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هدف الصليهم الأجمل في الجولة الـ13 من الدوري السعودي

فاز هدف عبد المجيد الصليهم نجم النصر ضد الرائد بجائزة هدف الجولة الـ13 للدوري السعودي، كما أعلن حساب دوري المحترفين السعودي الرسمي على تويتر.

وتفوق هدف الصليهم على هدفي كارلوس ستراندبيرج لأبها ضد الاتحاد ووليد الشنقيطي للقادسية ضد الفيصلي.

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الدوسري يرفض عرض النصر لتجديد عقده

أفادت صحيفة الميدان الرياضي أن عبد الرحمن الدوسري رفض عرض النصر لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واشترط وكيل اللاعب على الإدارة النصراوية رفع القيمة المالية للعقد ليوافق على تجديده.

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