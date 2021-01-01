أخبار النصر اليوم | العالمي أفضل دون حمد الله وفيتوريا وإدارة السويكت لم يتفقا بعد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 20 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

"النصر أخطر دون حمد الله"

يرى عبيد الدوسري؛ لاعب الأهلي والوحدة السعوديين الأسبق، أن الألماني ألين هوفارت؛ المدير الفني للنصر السعودي، نجح في تحرير العالمي من الاعتماد على المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، محذرًا فرسان مكة من خطورته في الفترة الحالية. ( طالع التفاصيل )

فيتوريا وإدارة النصر لم يتفقا

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للنصر، غادر الرياض أمس الثلاثاء، متجهًا إلى بلاده، دون أن يتفق مع إدارة العالمي حول المخالصة المالية لعقده.

وأكد نديم محمود؛ أحد وكلاء فيتوريا، للصحيفة، أن المدرب سيعود للرياض في فبراير المقبل، لكن شدد على أن المفاوضات بين الجانبين تسير بشكل جيد.

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وقال الوكيل: "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بين إدارة النصر وفيتوريا بشأن المخالصة النهائية، لا تزال المفاوضات جارية للتوصل لاتفاق رسمي، لكن الأمور تسير بشكل جيد، ونتمنى أن تنتهي قريبًا".

رابطة دوري المحترفين تشترط على الاتحاد لتنفيذ طلبه بشأن كلاسيكو النصر

قدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، طلبًا خاصًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن المواجهة المنتظرة أمام النصر. ( طالع التفاصيل )

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