أخبار النصر اليوم | "العالمي عاد"، وسر تألق الصليهم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 5 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 5 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جونز: النصر عاد

أبدى براد جونز حارس مرمى النصر سعادته بالفوز الجديد للفريق في الدوري السعودي والذي حققه يوم أمس الخميس على التعاون بثلاثية دون رد.

وأضاف حارس المرمى الأسترالي للقنوات السعودية الرياضية عقب اللقاء "أعتقد أن النصر عاد، كنا في وضع غريب نتيجة عدة عوامل، الفريق لم يتغير كثيرًا على صعيد اللاعبين لكننا استعدنا ثقتنا بأنفسنا ونسق المباريات".

وعن تحسن الأداء الدفاعي للفريق، قال جونز "أحاول دومًا الحديث مع المدافعين وزملائي اللاعبين لتحسين تمركزهم والحفاظ على التمركز السليم في الخط الخلفي، الأمور تتحسن ونحن نتقدم".

عبد المجيد الصليهم: التعاون كان ندًا قويًا أمام النصر

أكد عبد المجيد الصليهم نجم وسط النصر أن مستواه الممتاز يعود لمساعدة زملائه له على الملعب، مبديًا سعادته بالفوز الكبير على التعاون.

وأضاف للقنوات السعودية الرياضية "الحمد لله على الفوز، التعاون كان ندًا قويًا في الملعب".

تابع حول تحسن مستواه "هذا يعود لمساعدة زملائي لي، الجميع كان جاهزًا لتقديم مباراة ممتازة، والحمد لله على الفوز".

الاتحاد السعودي يُشدد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد أرسل تعميمًا لأندية الدوري السعودي يوم أمس مؤكدًا ضرورة إجراء فحص المسحة الطبية لجميع اللاعبين قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات، ومن ثم تقديم النتائج موثقة من مختبر معتمد إلى غرفة التحكيم بجائحة كورونا في الاتحاد.

وأكد الاتحاد خلال تعميمه أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات في حال لم يصل لغرفة التحكيم ما يُثبت سلامته وسلبية المسحة الطبية التي خضع لها.

فيديو – أهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي 2020-21