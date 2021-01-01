أخبار النصر اليوم | استقبال حافل لحمد الله ومشاريبوف يدخل العالمي في أزمة كبيرة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طريقة بيتروس تقلق كاريلي قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر

يخشى البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، على لاعبيه من البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ محترف النصر، في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم الأحد. ( طالع التفاصيل )

حمد الله رجع يجدد الوجع .. استقبال خاص من جماهير النصر للهداف المغربي

وصل فجر اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي في بلاده. ( طالع التفاصيل )

خاص | أزمة كبيرة جديدة في النصر بطلها الأوزبكي مشاريبوف

كشفت مصادر جول النسخة العربية الخاصة عن أزمة كبيرة تُحاول إدارة النصر الخروج منها حاليًا، تتعلق بالتعاقد مع الجناح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف. ( طالع التفاصيل )

لاعب الشباب يدعم النصر خلال الكلاسيكو

قرر الكرواتي ألن هورفات؛ المدير الفني للنصر، استدعاء محمد مران؛ مهاجم فريق درجة الشباب، للدخول بمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليلة.

ويأتي ضم مران لتعويض الغيابات، إذ يغيب الثلاثي بيتي مارتينيز وعبد الفتاح عسيري وأيمن يحيى، للإصابات.

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طاقم تحكيم كأس السوبر السعودي يصل إلى السعودية

وصل طاقم التحكيم الإيطالي، الذي سيقود مباراة الهلال والنصر بكأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل، إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لإقامة المباراة. ( طالع التفاصيل )

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