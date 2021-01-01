أخبار النصر اليوم | عودة العبيد للتدريبات، وأزمة دفاعية أمام القادسية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

العبيد والغنام يُشاركان في تدريبات النصر استعدادًا للقادسية

شارك الثنائي خالد الغنام وعبد الرحمن العبيد في تدريبات النصر الجماعية يوم أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة القادسية يوم الخميس القادم في الدوري السعودي.

وغاب العبيد عن مباريات النصر الثلاثة الأخيرة في الدوري لإصابته في الكاحل، فيما لم يستطع الغنام إكمال مواجهة الشباب الأخيرة لتعرضه لكدمة في الكاحل.

عيادة النصر تعج بالمصابين

واصل النصر استعداداته أمس لمواجهة القادسية يوم الخميس القادم في الدوري السعودي وقد غاب عن المران العديد من اللاعبين للإصابة.

إذ تواجد في عيادة النادي أمس كل من سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعلي لاجامي وعبد الله مادو وسامي النجعي، تلك الإصابات تضع المدرب ألين هورفات في مأزق دفاعي خلال المباراة القادمة.

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