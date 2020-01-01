أخبار النصر اليوم | مفاجأة بشأن فيتوريا وروشتة الاستفاقة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | يوسف خميس يضع روشتة استفاقة النصر من كبوته

حدد يوسف خميس؛ نجم النصر السعودي السابق، بعض العوامل لإدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، كي يستفيق الفريق من كبوته التي يعاني منها منذ بداية الموسم الجاري. ( طالع التفاصيل )

فهد الهريفي يحمل لاعب النصر الهزيمة بالكلاسيكو ويتسائل: من ورط العالمي هكذا؟!

فتح فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي السابق، النار على مسؤول النادي والمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، عقب تلقي الهزيمة أمام الأهلي، متسائلًا عمن ينتشل الفريق من كبوته الحالية. ( طالع التفاصيل )

الصرامي يفجر مفاجأة بشأن فيتوريا

فجر سعود الصرامي؛ لمتحدث الرسمي السابق للنصر السعودي، مفاجأة بشأن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الفريق خلال الفترة الحالية. ( طالع التفاصيل )

أيمن يحيى يعتذر لجماهير النصر على خسارة الكلاسيكو

حرص أيمن يحيى، لاعب فريق نادي النصر، على توجيه اعتذارًا إلى جماهير ناديه، بعد الخسارة أمام الأهلي، في الكلاسيكو، باللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت. ( طالع التفاصيل )

العويس: النصر أحرجنا وسنتفادى الأخطاء

عبر محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على النصر، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما مساء السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض. ( طالع التفاصيل )

الحرمان وأول انتصار .. ماذا نتج عن فوز الأهلي على النصر بالكلاسيكو؟

تعرف على أبرز الأرقام التي تحققت من فوز الأهلي على النصر. ( طالع التفاصيل )

النصر مسحور وإذا هزمتك حياة واجهه .. أبرز ردود أفعال هزيمة الكلاسيكو أمام الأهلي

تعرف على ردود أفعال الجماهير على خسارة النصر للكلاسيكو أمام الأهلي. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة النصر أمام الأهلي لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة النصر والرائد في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد بملعب الملك فهد الدولي في إطار دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هي القنوات الناقلة؟ ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة الثامنة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21