أخبار النصر اليوم | عرض سعودي لأمرابط وأزمة تهدد الميركاتو الشتوي للعالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 16 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مصائب لا تتوقف .. النصر مهدد بالحرمان من إبرام صفقات شتوية!

تقف اشتراطات وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، عائقًا أمام نادي النصر خلال الفترة الحالية، قد يهدده بالحرمان من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، الذي يبدأ في يناير المقبل. ( طالع التفاصيل )

السر وراء ابتعاد عبد الرزاق حمد الله عن مستواه

حيّر المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، الجميع بمستواه المتراجع الذي يقدمه الموسم الحالي، إذ أصبح عليه عديد علامات الاستفهام في كل مباراة. ( طالع التفاصيل )

سيكون الصفقة الأغلى في تاريخه .. نادٍ سعودي ينتظر موافقة أمرابط على عرضه

تلقى المغربي نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر السعودي، عرضًا من أحد الأندية السعودية للانضمام له، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده مع العالمي، دون تجديد حتى الآن. ( طالع التفاصيل )

ثنائي النصر جاهز للرائد

تأكدت جاهزية الثنائي أيمن يحيى وعبد الفتاح عسيري لدعم صفوف النصر خلال مواجهته المصيرية أمام الرائد، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، بدور الـ16 من كأس الملك.

يحيى شارك في مران الأمس، بعدما غاب أول أمس على إثر شعوره بآلام عضلية، أما عسيري فيغيب منذ أواخر الشهر الماضي للإصابة أيضًا.