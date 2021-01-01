أخبار النصر اليوم | خطة العين .. وحيرة هوفارت الدفاعية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 7 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 يناير 2021 الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

النصر يفاوض ثلاثي الفريق من أجل تمديد العقود

بدأت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في دراسة مخاطبة لاعبي الفريق، من أجل تمديد العقود التي قاربت على الانتهاء، في ظل دخول البعض في الفترة الحرة، يوم 24 يناير الجاري.

النصر يحاول الحفاظ على القوام الأساسي للاعبيه خلال الوقت الحالي، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق للمنافسة على صدارة الدوري وجميع البطولات. " اقرأ التفاصيل "

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مدرب العين يضع خطة مواجهة النصر

وضع الألماني مايكل سكيبة، المدير الفني لفريق نادي العين، خطة مواجهة فريق النصر غدًا الجمعة، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سكيبة اختبر خطته أمس الأربعاء، خلال التدريبات الأخيرة في الباحة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، بعد فرضه عدة تمارين لياقية.

النصر يعاني دفاعيًا قبل مواجهة العين

يعاني فريق نادي النصر، بقيادة الكرواتي ألين هورفات دفاعيًا، قبل مواجهة العين، حيث يفاضل المدرب بين الثنائي عبد الله مادو وعلي لاجامي، للدفع بأحدهما.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع الفريق، يسبب حالة من القلق للمدرب هوفارت، خاصة وأنه يرغب في تحقيق الفوز، حيث يعد المدافع البرازيلي هو الأقرب للمشاركة.

النصر يستعد لمواجهة العين باللمسة الواحدة

يواصل فريق نادي النصر استعداده لمواجهة العين، بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري على ملعب استاد مرسول بارك.

وشهدت تدريبات نادي النصر الجري بسرعات مختلفة، بالإضافة إلى جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، حيث تم تطبيق بعدها عددًا من الجمل التكتيكية، قبل اختتام المران بمناورة على منتصف الملعب.