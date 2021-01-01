أخبار النصر اليوم | مفاجأة هورفات حول مصيره وماذا لو ضم العالمي سلمان الفرج؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. النصر ينجح في إتمام أول صفقاته الشتوية ويتبقى الإعلان الرسمي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، نجحت في إتمام أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف العالمي. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة .. هورفات يكشف موقفه من الاستمرار مع النصر بشكل دائم

كشف المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني المؤقت لفريق نادي النصر، عن مستقبله مع ناديه، بعدما تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته. ( طالع التفاصيل )

طاقم تحكيم إيطالي لمواجهة الهلال والنصر بالسوبر

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أنه تم اختيار طاقم تحكيم إيطالي لإدارة مواجهة الهلال والنصر، في كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في 30 من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الحكام ترغب في إبعاد الحكام المحليين عن أي ضغوط من الفريقين قبل السوبر.

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لم يكن تحرك نادي النصر لمحاولة خطف نجم الوسط السعودي سلمان الفرج من ناديه الهلال مجرد صدفة أو خطوة غير مدروسة، بل تلك المحاولة إن نجحت سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الفريق داخل وخارج الملعب. ( طالع التفاصيل )

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