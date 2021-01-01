أخبار النصر اليوم | مايكون يخرج عن النص ومواقف جدلية لبيتروس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 يناير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

قبل سوبر النصر والهلال بأيام .. تصرف غريب من مايكون

قام البرازيلي مايكون بيريرا؛ مدافع النصر السعودي، بتصرف غريب للغاية قبل أيام من خوض فريقه لمباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال. ( طالع التفاصيل )

ما بين اختيار الجمهور والأرقام .. ثلاثي النصر في تشكيل الأفضل بدوري الأبطال 2020

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل الأفضل لدوري الأبطال 2020، باختيار الجماهير وبحسب أرقام "أوبتا". ( طالع التفاصيل )

الدويش: ما يحدث مع النصر لم يحدث لأي فريق بالعالم!

أبدى الناقد الرياضي محمد الدويش، استيائه مما مر به نادي النصر السعودي خلال النصف الأول من الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم يحدث مع أي فريق في العالم من قبل. ( طالع التفاصيل )

عندما غضب جمهور النصر عليه ومواقف الكلاسيكو .. بيتروس "المحارب دائم الإثارة للجدل"

"لاعب رائع، ليتكم تمنحونه شارة القيادة، فهو روح الفريق بالملعب وملهب حماس زملائه في غياب الجماهير" .. "ما هذا اللاعب؟!، يجب ردعه عما يفعله، لو كان أي لاعب آخر مكانه لمَ تُرك كل هذه الفترة دون عقاب رادع"، انقسامات لا تتوقف، إذا كنت مشجعًا للنصر السعودي، فحتمًا ستكون ممن يرددون العبارات الأولى المليئة بالثناء، أما إذا كنت غير ذلك، فبالتأكيد أنت من الفئة الثانية التي تهاجمه باستمرار على تصرفاته .. إنه البرازيلي بيتروس ماثيوس؛ لاعب وسط العالمي، دائم الجدل منذ وصوله إلى المملكة السعودية. ( طالع التفاصيل )

مقصيات وصاروخيات وكعب "مارتينيز" .. أفضل أهداف الدور الأول من الدوري السعودي

120 مباراة، الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، شهد إثارة كبيرة للغاية بين جميع الأندية من مفاجآت من أندية المؤخرة وصدمات لأندية المقدمة. ( طالع التفاصيل )

هورفات يُوجه رسالة خاصة لجمهور النصر قبل السوبر

وجه ألين هورفات المدير الفني للنصر رسالة خاصة لجماهير الفريق شكرهم خلالها على دعمهم الكبير له وللاعبين، ووعدهم بمواصلة بذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج.

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "شكرًا لكم لرسائلكم الملهمة ودعمكم وحبكم. كرة القدم لعبة عظيمة وأقدر تمامًا إدراككم لمقدار الجهد الذي نبذله في كل دقيقة من التدريبات والمباريات".

أتم "سنواصل بذل قصارى جهدنا، سنحرص على أن نكون مميزين لا عاديين، أراكم يوم السبت".

المزيد من الفرق

يُذكر أن النصر سيواجه الهلال مساء السبت القادم في كأس السوبر السعودي.

أحمد موسى يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن أحمد موسى مهاجم النصر السابق بات قريبًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي، إذ طلب المدرب سام ألاردايس ضمه إلى صفوف وست بروميتش ألبيون.

دعم مالي جديد من بغلف لنادي النصر

أعلن نادي النصر تقديم عضوه الذهبي عبد العزيز بغلف دعمًا ماليًا جديدة بقيمة 350 ألف ريال سعودي.

وثمن صفوان السويكت رئيس النصر تلك المبادرة من بغلف مؤكدًا أنها لا تُستغرف من طرفه.

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