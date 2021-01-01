أخبار النصر اليوم | استدعاء المدرب لتحقيق "العنصرية"، والعبيد أساسيًا أمام الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

استدعاء مدرب حراس مرمى النصر في تحقيق مباراة "النصر والشباب"

استدعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد الغانم مدرس حراس المرمى في النصر للاستماع إلى شهادته فيما يخص اتهامات إدارة الشباب الشباب لحسين عبد الغني بالتفوه بكلمات عنصرية ضد مهاجم الفريق سيبا.

الغانم نفى تمامًا أن يكون عبد الغني قد تفوه بأي كلمة عنصرية، وأكد أنه لم يسمع ما قاله اللاعب البرازيلي.

صحيفة الرياضية نقلت عن الغانم قوله في التحقيق "حسين لم يقل أي شي أبداً، كنت بجانبه، واستطيع تأكيد ذلك"، وأضاف المدرب حول كلمات سيبا "لم أسمع كلماته لكن البدلاء قالوا أنه قال "go to home".

العبيد أساسيًا أمام الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب ألين هورفات استقر على البدء بالظهير عبد الرحمن العبيد خلال مباراة النصر والهلال مساء غدٍ في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

المدافع السعودي غاب عن المباريات الأخيرة للنصر بسبب الإصابة، ولكنه تعافى وأظهر جاهزية تامة في المران مما دفع هورفات للاعتماد عليه أمام الهلال.

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