أخبار النصر اليوم | ظهور وجه جديد .. وموقف المصابين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 فبراير الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص | النصر يقدم عرضًا لتمديد عقد نور الدين أمرابط

قدمت إدارة نادي النصر، عرضًا للاعب المغربي نور الدين أمرابط، من أجل تمديد عقده مع الفريق، والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليستمر مع الفريق فترة أطول.

نور الدين أمرابط كان قد انضم لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، لمدة 3 مواسم، لينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي. " اقرأ التفاصيل "

بيتروس وبرونو فيرنانديش .. "كاريزما" مختلفة تم اغتيالها معنويًا

يظن البعض أن المهارة وحدها للاعب كرة القدم قد تكفيه كي ينجح في مسيرته بالملاعب، لكن يومًا تلو الآخر يُثبت لنا عالم الساحرة المستديرة أن نطاقه أوسع من مجرد مداعبة للكرة وإظهار مهارات، فقد تمتلك مهارة كبيرة، ويتفوق عليك من هو أقل مهارة، قد تظنه ليس عدلًا، لكنه العدل ذاته، إذا امتلك الآخر ما يعوض نقص مهارته..

الروح، الإصرار، القتال، كره الهزيمة، الشراسة، جميعها صفات يمكن أن تعوض نقص المهارة لدى لاعب كرة القدم، ويمكننا أن نلخصه في كلمة واحدة ألا وهي "الكاريزما" أي الشخصية القيادية، فليس من الضرورة أن ترتدي شارة القيادة في ذراعك كي تكون قائدًا لزملائك بالملعب، يمكنك أن تفعل فقط بكاريزمتك وحتمًا سيحترمك الجميع ويستجيب زملائك لتعليمات.. " اقرأ التفاصيل "

النصر يستعين بالعلاوي أمام القادسية

خاض عبد العزيز العلاوي الظهير الأيسر لفريق نادي النصر تدريباته ضمن التشكيل الأساسي الذي سيلعب مباراة القادسية المقبل.

العلاوي سيلعب لأول مرة رفقة نادي النصر ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، على حساب زميله أسامة الخلف، والذي سيلعب في مركز الظهير الأيمن بدلًا من سلطان الغنام الذي يعاني من الإصابة.

موقف لاعبي النصر من الإصابات

تسلم الجهاز الفني لفريق نادي النصر بقيادة الكرواتي ألين هورفات، تقريرًا طبيًا كاملًا عن الحالة الصحية للاعبي الفريق المصابين.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن جميع اللاعبين المصابين أصبحوا جاهزين، باستثناء سلطان الغنام، الذي يعاني من كدمة قوية في الفخذ خلال مباراة الشباب الماضية.