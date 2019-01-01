حوار - أحمد موسى يتحدث عن رحيله لتركيا وسوء حظه بالنصر واعتراضه على عقلية الجماهير

اللاعب النيجيري يتعجب من تعرضه للإصابات الكثيرة في النصر

يرى النيجيري أحمد موسى؛ لاعب النصر السعودي، أن الجماهير السعودية لم تحكم عليه بشكل سليم، نظرًا لتعرضه لعدة إصابات منذ قدومه إلى العالمي، متمنيًا أن يتمكن من تحسين صورته خلال الموسم الجاري.

النيجيري كان قد انضم إلى النادي العاصمي في صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2022.

في الموسم الماضي، شارك صاحب الـ27 عامًا في 26 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

وبالموسم الجاري، شارك فقط في سبع مباريات، وسجل هدفين وصنع هدف آخر، حيث عاد حديثًا من الإصابة.

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وأجرى موسى حوارًا مع برنامج "في المرمى"، نستعرض ما جاء فيه في السطور التالية..

بدأ النيجيري حديثه بتوضيح حقيقة ما تردد عن مفاوضاته مع نادي فنربخشه التركي، حيث قال: "أنا نفسي قرأت هذا في بعض الصحف، لكنني لا أعلم أي شيء عن الموضوع، لم يكن هناك أي تواصل مع أي نادٍ تركي، ولو كان صحيحًا لحدث تواصل مع النصر".

وأضاف: "لا أعلم عن رحيلي في يناير، لن أرحل، هو كلام فقط في وسائل الإعلام، لكن لا وجود له على أرض الواقع".

عن مدى رضائه عما يقدمه مع العالمي، علق: "بالنسبة لي كلاعب كرة قدم يجب عليّ أن أثبت نفسي، أشعر بسعادة وراحة في السعودية، لكن في بعض اللحظات قد يكون هناك توفيق وقد يكون هناك إصابات، أنا تعرضت هنا لإصابات كثيرة، وهذا حال كرة القدم، الآن عليّ العودة بقوة حتى أشارك أساسيًا".

وتابع: "في الموسم الماضي أعتقد أنني كنت قد سجلت أكثر من ثمانية أهداف، والموسم الحالي كذلك أشعر بسعادة بعد حصدنا لقب الدوري، لكن الإصابات عطلتني، وقد تحتاج لمجهود للعودة بقوة بعدها، لكنني سأعود قويًا قريبًا، وبشكل عام أشعر بالرضا في كل مرة أتواجد بها في الملعب، وسنرى ما سيحدث فيما تبقى من الموسم، فقد أصبح جاهزًا تمامًا".

بسؤاله عن تغيير مركز في الملعب وعدم راحته سوى في اللعب بالجناح الأيسر: "أعتقد أنني كنت ألعب دائمًا في نفس المكان في كل فريق لعبت له، لكن فقط عندما تعرضت لإصابة، نقلني المدرب لأكون في موقع الهجوم، الآن أنا أعمل بجد وسنرى في نهاية الأمر ماذا سأُبلي في الدوري، سأعود كما كنت في السابق بقوة".

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وعن قدرة فريقه على الحفاظ على اللقب الذي حصده الموسم الماضي: "هذه فقط البداية، سنعمل بجد، لا أقول أننا سنحصد اللقب، لأنه لا زال مبكرًا، لكنني أؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا لذلك، المشوار ليس سهلًا إلا أننا سنفعل ما بوسعنا، الكل على أهبة الاستعداد، سنواصل العمل، اخصةً وأن منافسينا لديهم لاعبين جيدين، ومن يرغب في الانتصار عليه مواصلة العمل بقوة".

وبشأن تقييمه لتجربته في الدوري السعودي والحياة بالمملكة: "كان لدي طموحات كبيرة عندما وصلت للسعودية، الشعب السعودي لا يتقبل الخسارة أبدًا، لكن في كرة القدم وارد الهزيمة، طريقة التفكير يجب أن يغيرها الجمهور هنا، لا يمكن للفريق أن يكسب دائمًا، وإذا خسرنا هذا لا يعني أن الفريق سيء.

"لقد دهشت للغاية عندما رأيت كل ما كان يجري من أحاديث عقب الخسارة، هم مصممون على الفوز في كل مباراة، وهذا غير ممكنًا في كرة القدم".

بسؤاله عن البصمة التي يريد أن يتركها في المملكة: "في كل دولة لعبت بها أترك بصمة واضحة، وهذا ما أريد فعله بالسعودية حتى يذكرني الناس يومًا، أتمنى حقًا ذلك، أتمنى تغيير النظرة التي شكلها البعض عني بشكل خاطئ خلال الفترة الماضية".

بخصوص وجهة نظره في وجود سبعة لاعبين أجانب بكل فريق في الدوري السعودي: "بالنسبة لي أرى أن الدوري السعودي أكثر دوري قوة، كل فريق لديه مقوماته الخاصة، واللاعبون السعوديون تعلموا الكثير، لكن بالنسبة للأجانب قد يضيفون عنصر قوة للفريق، هم لديهم تاريخ وخبرة وباع طويل في هذا المجال".

واختتم بما يمكن أن يعود به الجماهير هذا الموسم: "لا أعلم ما الذي أقوله، لا دخل لي بتعرضي للإصابات، لا أحد يعلم ما الذي من الممكن أن يحدث، لكن منذ بدايتي في السعودية أتعرض لإصابات كثيرًا، رغم أنني خلال السنوات الخمس الماضية لم أتعرض لأي إصابة، الآن سأحاول العودة بقوة وسوف يرى الجميع أحمد موسى".

يذكر أن العالمي يستعد حاليًا لمواجهة التعاون في 13 من ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المحلي.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة متساويًا في النقاط مع المتصدر الهلال، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة، أما السكري فيحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.