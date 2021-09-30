النصر فاز أمام أبها بثلاثية مقابل هدف وحيد

يبدو أن هزيمة الكلاسيكو أمام الاتحاد، كانت ضربة الاستفاقة للنصر، الذي واصل انتصاراته اليوم الخميس، بالفوز أمام أبها بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط العالمي، كان كلمة السر في المباراة، فهو صاحب الهدفين الأول والثاني لفريقه، من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، فيما كان الكاميروني فينسنت أبو بكر هو صاحب الهدف الثالث.

هذه المباراة غاب عنها المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، لأسباب طبية وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي للنصر، لكن ربما في الكواليس أسباب أخرى.

هذه المباراة أبدع بها البرازيلي والكاميروني، خاصةً الأول الذي أثبت أنه إذا كان مهاجم العالمي ليس في حالته، فبإمكانه اختراق دفاعات الخصوم بتسديداته من المدى البعيد.

والآن ربما تأكد جمهور العالمي أن غياب حمد الله عن المباريات، لم يعد أزمة كما كان في الموسم الماضي، الآن هناك أبو بكر المهاجم الدبابة، ولاعب الوسط الداهية تاليسكا، كلاهما يمتلك إمكانيات فردية قادرة على اختراق حصون المنافسين.

فدعونا في السطور التالية نستعرض ماذا قدم الثنائي تاليسكا وأبو بكر خلال لقاء أبها؟..

ماذا قدم تاليسكا أمام أبها؟

البرازيلي الذي خاض المباراة كاملة، قدم أداءً رائعًا، جعل به جمهور فريقه يتأكد بنسبة 100% أنه سحب البساط من تحت أقدام نجمهم الأول في المواسم الماضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، رغم اختلاف مراكز الثنائي، لكن الحلول الفردية لدى تاليسكا جعلته نجم الجمهور النصراوي الأول.

تاليسكا سجل هدفين من تسديدتين بعيدتي المدى، بجانب أنه خلق فرصتين أخرتين لزملائه في الفريق، لكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، بجانب أنه مرر تمريرتين مفتاحيتين.

وسدد البرازيلي 8 تسديدات خلال المباراة، منها ثلاث بين القوائم الثلاث، فيما تصدى حارس أبها لتسديدتين، بينما دخل 8 مواجهات ثنائية، نجح بها بنسبة 37.5%.

على مستوى التمريرات، لمس أندرسون الكرة 42 مرة، ومررها 24 مرة، منها 19 صحيحة، بنسبة دقة 79.2%، أما العرضيات، فأرسل ثلاث، منها اثنتين صحيحتين.

أما على المستوى الدفاعي، فقد شتت الكرة من مناطق الخطورة مرة واحدة، واستخلصها من الخصم مرة أخرى، فيما قُطعت منه تسع مرات.

ماذا قدم أبو بكر أمام أبها؟

المهاجم الكاميروني خاض الوقت الأصلي من المباراة كاملًا، قبل أن يخرج في الدقيقة 90 وينزل أيمن يحيى بدلًا منه.

أبو بكر كان متوجهًا هو الآخر في هذه المباراة، فسجل الهدف الثالث، وخلق لزملائه فرصة أخرى لم يتمكنوا من التسجيل من خلالها، بجانب أنه مرر تمريرتين مفتاحيتين.

وسدد الكاميروني خمس تسديدات، منها ثلاث بين القوائم الثلاث، فيما تصدى حارس أبها لتسديدة أخرى.

لمس فينسنت الكرة 30 مرة، ومررها 19 مرة، منها 15 صحيحة بنسبة دقة 78.9%، بينما دخل في خمس مواجهات ثنائية، نجح بها بنسبة 40%.

وعلى المستوى الدفاعي، شتت الكرة من مناطق الخطورة مرة، واستخلصها من الخصم مرة أخرى، بينما قُطعت منه ثماني مرات.

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