بيتروس: الاستمرار على المستوى صعب وسنفعل أي شيء لنحافظ على اللقب

العالمي قدم مباراة رائعة أمام أبها

يرى البرازيلي بيتروس؛ لاعب النصر السعودي، أن فريقه أظهر شخصية البطل خلال مواجهة أبها، مشددًا على أن العالمي سيفعل أي شيء من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

العالمي انتصر على أبها برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

وقال بيتروس، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: فوز مهم جدا بالنسبة لنا، لعبنا بشخصية البطل التي قدمناها الموسم الماضي، وإن كان الموسم الجاري أصعب بكثير، لذلك لا بد أن نكون مستعدين دائمًا".

وأضاف: "أصعب شيء في كرة القدم هو الاستمرار على نفس المستوى، لكن نحن لدينا مدرب كبير ولاعبين على مستوى من المسؤولية والوعي ليعرفوا تمامًا أهمية المرحلة".

البرازيلي تابع: "نأخذ كل مباراة على حدى، والأهم هو اقتناص النقاط الثلاث، وإذا تمكننا من تقديم مستوى عالٍ مع نتيجة إيجابية فهذا شيء رائع".

عن تقديمه لمستوى رائع الموسم الجاري، علق: "لا بد من بذل جهدًا كبيرًا وأن يستمر العطاء، أعمل كثيرًا حتى أتمكن من تقديم نفس المستوى".

بسؤاله عن جاهزية فريقه لحصد لقب الدوري: "الجاهزية تأتي بالعمل، لن نتسرع بإصدار الأحكام، نحن نعمل ولدينا منظومة تعرف أهمية الحفاظ على اللقب، وسنعمل أي شيء حتى نحافظ عليه".

يذكر أن الفوز ارتقى بالعالمي إلى وصافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 11 في المركز التاسع.