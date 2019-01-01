فيديو - لقطة تثير الجدل بين حمد الله وأمرابط في مواجهة أبها

المغربيان اختلفا خلال المباراة وتمسك حمد الله بموقفه

شهدت مواجهة النصر أمام أبها لقطة خلاف بين الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، لاعبي العالمي.

العالمي انتصر على أبها برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

رفاق المغربيين حصلا على ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول، إثر لمس المدافع خالد الخثلان الكرة بيده، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

فور إعلان الحكم بوجود ضربة جزاء، اتجه أمرابط إلى حمد الله مطالبًا إياه بأن يترك التسديد له إلا أن الفيديو أظهر تمسك الثاني بتنفيذ الجزائية.

وبالفعل نجح حمد الله في تسجيل الهدف الثالث من الجزائية، حيث سددها بشكل رائع على طريقة بانينكا.

يذكر أن الفوز ارتقى بالعالمي إلى وصافة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 11 في المركز التاسع.