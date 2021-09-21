مهاجم النصر يغلق الباب أمام انتقاده في ظل الهجوم الكبير عليه

لم يعد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، يتحمل ضغوطات أكثر خلال الفترة الحالية، فأصبح يغلق الباب أمام أي نقد، في محاولة لاستعادة بريقه.

المهاجم المغربي يتعرض خلال الفترة الحالية لحملة هجوم شديدة من قبل جمهور ناديه، بعدما سدد برعونة ضربة جزاء في الربع ساعة الأخيرة من لقاء الكلاسيكو، الذي خسره العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أمام انتقادات الجماهير، قام حمد الله قبل أيام بغلق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أمام الجمهور، وتركها للأصدقاء المقربين فقط.

وعلى "تويتر" بادر حمد الله بحظر كل من ينتقده من الإعلاميين، وجاء من ضمنهم حمد القحطاني، الذي سخر من موقف اللاعب.

القحطاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قام بنشر صورة تثبت حظر المهاجم المغربي له، وعلق: "مالي علاقة في ضياعك لضربة الجزاء".

يذكر أن حمد الله شارك الموسم الجاري في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا في تسع مباريات، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع هدف آخر.

ويدخل المغربي الفترة الحرة في عقده مع العالمي في يناير المقبل، وقد يرحل مجانًا في ظل رغبته القوية في الرحيل بحثًا عن تجربة جديدة، بعدما خسر رصيده لدى جمهور النصر، الذي أصبح يهاجمه طوال الوقت.

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