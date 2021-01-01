بعيدًا عن إصابات كورونا .. النصر يتلقى ضربة جديدة موجعة

نجم العالمي يغيب لستة أشهر

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر السعودي بقيادة مانو مينيزيس، ضربة جديدة موجعة، بعيدًا عن إصابات فيروس كورونا بالفريق.

العالمي يعاني خلال هذه الفترة من إصابة تسعة من لاعبيه بكورونا، مما يعني تهديد استكمال مشواره في دوري أبطال آسيا حال فشل السيطرة على الوضع.

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لكن الصدمة الجديدة كانت بعدما تأكد بشكل رسمي حاجة الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"؛ لاعب الفريق، لتدخل جراحي، من أجل تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة.

وأوضحت الجراح رامون كوجات؛ المعالج للاعب، أنه سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لمدة ستة أشهر من تاريخ إجرائه للجراحة، الذي سيكون في 23 من أبريل الجاري، في مدينة برشلونة الإسبانية.

بيتي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي بالجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورغم أن النصر أعلن في البداية إلى أن الأرجنتيني يعاني من تمدد في الوتر الخلفي للركبة إلا أن آلام الإصابة تطلبت سفره إلى إسبانيا، للتأكد بشكل أدق من التشخيص.

يذكر أن لاعب الوسط الأرجنتيني كان قد انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي 2020، وشارك خلال هذه الفترة في 20 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.