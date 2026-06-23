النرويج ضد فرنسا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة النرويج ضد فرنسا في 26 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) و19:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

خلفية المباراة

ستكون هذه المباراة بمثابة صراع على صدارة المجموعة الأولى، حيث يواجه منتخب النرويج المتميز منتخب فرنسا الذي يسعى للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وقد سجل إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أربعة أهداف في مباراتي النرويج في البطولة، وهما الفوز 4-1 على العراق والفوز المثير 3-2 على السنغال. وبدت فرنسا متألقة بنفس القدر، حيث احتفل كيليان مبابي بخوضه مباراته الدولية المائة مع المنتخب الفرنسي بتسجيله ثنائية في مرمى العراق. وسجل لاعب ريال مدريد أربعة أهداف في البطولة حتى الآن. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة عرضاً ترفيهياً مثيراً لجمهور كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب النرويجي

يُعد إرلينغ هالاند محور هذا الفريق النرويجي المثير، حيث يشاركه ألكسندر سورلوث، لاعب أتلتيكو مدريد، في خط الهجوم الذي يتميز بالقوة البدنية والضغط العالي. وخلفهما مباشرة، يتولى مارتن أوديجارد، لاعب أرسنال، توجيه دفة الفريق. وفي خط الوسط، يوفر ساندر بيرجي درعاً دفاعياً لا يكل، بينما ينسق الثنائي الدفاعي المركزي الحازم المكون من توربيورن هيجم وكريستوفر أجر خط الدفاع لحماية الحارس المخضرم أوريان نيلاند. يعتمد المدرب ستالي سولباكن على تشكيلة 4-3-3 هجومية تعتمد على الضغط العالي، مصممة لإحباط بناء هجمات الخصم والسيطرة على المباريات من خلال التفوق البدني والفني. وقد خرج الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند جوليان رايرسون مبكراً بسبب إصابة في المباراة التي فاز فيها الفريق على السنغال، لذا من المتوقع أن يحل محله ماركوس بيدرسن لاعب تورينو.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب الفرنسي

كما نعلم جميعًا، سجل مبابي الذي لا يُقهر ثلاثية في نهائي 2022 ضد الأرجنتين. أما أوسمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، فقد سجل أخيرًا أول أهدافه في كأس العالم ضد العراق؛ وقد شارك اللاعب السابق في برشلونة حتى الآن في ثلاث بطولات كبرى مع «الديوك». بعد فوزه مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا وتسجيله 35 هدفًا خلال الموسم، سينضم إلى ديمبيلي زملاؤه في النادي ديزير دوي وبرادلي باركولا، بالإضافة إلى مايكل أوليز لاعب بايرن ميونيخ وريان شيركي لاعب مانشستر سيتي، في خط هجوم يبدو مرعبًا. وقد سجل أوليز تمريرتين حاسمتين في الفوز على العراق، وقد تقود التناغم بينه وبين مبابي المنتخب الفرنسي إلى الفوز باللقب. ويقود ويليام ساليبا، لاعب أرسنال، خط دفاع مكونًا من أربعة لاعبين موهوبين. ويبلغ عمق تشكيلة ديدييه ديشامب مستوىً لا يُصدق، لدرجة أنه لم يتسع فيها مكان للاعب ريال مدريد المبدع إدواردو كامافينغا.

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التشكيلة المحتملة للنرويج

نيلاند؛ بيدرسن، أجر، هيجم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرج، أورسنيس؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

التشكيلة المحتملة لفرنسا

ماينان؛ كوندي، ساليبا، أوبامكانو، هيرنانديز؛ رابيو، تشواميني؛ أوليسي، ديمبيلي، دوي؛ مبابي.

قائمة النرويج المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورجان هاسكجولد نيلاند (إشبيلية)، إيجل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغ).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر أجر (برينتفورد)، توربيورن هيغيم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جينوا)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالشينر (فايكنغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغ (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسبي (كريمونيزي)، ثيلو آسغارد (رينجرز).

المهاجمون: إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)، يورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس)، أنطونيو نوسا (آر بي لايبزيغ)، أوسكار بوب (فولهام)، أندرياس شيلدروب (بنفيكا)، ينس بيتر هاوج (بودو/غليمت).

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تشكيلة المنتخب الفرنسي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مايك ماينان (إيه سي ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديغني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو خط الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شيركي (مانشستر سيتي)، أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دو (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليز (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس ثورام (إنتر ميلان).

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أخبار الفريق والتشكيلة

يدرب منتخب النرويج ستال سولباكن. لا تتوفر حالياً أي معلومات عن التشكيلة المتوقعة أو الإصابات أو حالات الإيقاف للفريق المضيف. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب فرنسا ديدييه ديشامب. لا تتوفر حاليًا أي معلومات عن التشكيلة المتوقعة أو الإصابات أو حالات الإيقاف الخاصة بالفريق الضيف. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

سجلت النرويج ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات خاضتها، مع هزيمة واحدة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 4-1 على العراق في المباراة الافتتاحية لمجموعتها في كأس العالم يوم 16 يونيو. كما فازت على السويد 3-1 في مباراة ودية في يونيو، وتعادلت 1-1 مع المغرب في مباراة تحضيرية قبل البطولة. ويكمل هذه السلسلة المكونة من خمس مباريات تعادل سلبي مع سويسرا وخسارة 2-1 أمام هولندا. وسجلت النرويج تسعة أهداف في تلك المباريات واستقبلت أربعة، مما يدل على أداء هجومي ثابت.

فازت فرنسا بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجها هي الفوز 3-1 على السنغال في مباراة الافتتاح في كأس العالم يوم 16 يونيو. كما فازت على أيرلندا الشمالية 3-1 وفازت 3-1 خارج أرضها على كولومبيا في مباريات ودية في وقت سابق من هذا العام. التعادل 1-1 مع المغرب والخسارة 2-1 أمام كوت ديفوار هما النقطتان الوحيدتان اللتان شابتا تلك السلسلة. وسجلت فرنسا 10 أهداف في المباريات الخمس واستقبلت خمسة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

النرويج آخر مباراتان فرنسا 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فرنسا 4 - 0 النرويج

النرويج 2 - 1 فرنسا 2 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين وفقًا للسجلات المتاحة. وجاء آخر لقاء بينهما في 27 مايو 2014، عندما فازت فرنسا على النرويج 4-0 في مباراة ودية. وقبل ذلك، فازت النرويج 2-1 على أرضها في مباراة ودية يوم 11 أغسطس 2010. تتصدر فرنسا سجل المواجهات المباشرة بفوز واحد مقابل فوز واحد للنرويج في هاتين المباراتين، حيث سجلت فرنسا خمسة أهداف وسجلت النرويج ثلاثة أهداف إجمالًا.

الترتيب

في المجموعة الأولى، تتصدر النرويج حالياً الترتيب، بينما تحتل فرنسا المركز الثاني قبل هذه المباراة.