النرويج ضد السنغال: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة النرويج ضد السنغال في 22 يونيو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) والساعة 00:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

خلفية المباراة

حققت النرويج فوزًا مثيرًا للإعجاب بنتيجة 4-1 على العراق في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم، حيث سجل نجم مانشستر سيتي الهداف إيرلينغ هالاند أول هدفين في المباراة.

أما «أسود تيرانغا» السنغالية، فقد شكلت تهديدًا كبيرًا في الهجمات المرتدة خلال مباراتها الافتتاحية ضد فرنسا، وصيفة بطولة كأس العالم 2022، لكنها خسرت في النهاية بنتيجة 3-1 أمام بطلة العالم لعام 2018. ومع ذلك، يمكن للسنغال أن تثق بهدوء في قدرتها على إحداث مشاكل للنرويج، بفضل الثلاثي الهجومي المباشر والسريع المكون من إسماعيل سار ونيكولاس جاكسون وساديو ماني.

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أبرز لاعبي النرويج وملف مدربها

من المؤكد أن إرلينغ هالاند سيقود خط الهجوم بصفته الهداف الأكثر رعباً في البطولة، ومن المتوقع أن يشاركه ألكسندر سورلوث في الهجوم أو يلعب بجانبه في خط هجوم يتميز بالقوة البدنية والضغط العالي. وخلفهما مباشرةً، سيتولى مارتن أوديجارد لاعب أرسنال دوره كمحرك إبداعي لا جدال فيه، حيث سيتحكم في مجريات اللعب من منطقة خط الوسط المتقدم. وفي قلب الملعب، سيوفر ساندر بيرج درعاً دفاعياً لا يكل، بينما ينسق الثنائي الدفاعي المركزي الحازم ليو أوستيغارد وكريستوفر أجر خط الدفاع لحماية الحارس المخضرم أوريان نيلاند. يعتمد المدرب ستال سولباكن على تشكيلة 4-3-3 هجومية تعتمد على الضغط العالي، مصممة لإحباط بناء هجمات الخصم والسيطرة على المباريات من خلال التفوق البدني والفني. تعتمد هويته التكتيكية على الانضباط المطلق في المواقف بين لاعبي خط الدفاع الأربعة، مدعومين بمرساة لا تعرف الكلل في خط الوسط، مما يتيح لصانع الألعاب المتقدم، مارتن أوديجارد، حرية إبداعية كاملة لتنظيم وتيرة اللعب في الثلث الأخير من الملعب.

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اللاعبون الرئيسيون في منتخب السنغال ونبذة عن المدرب

الثلاثي الذي يلعب في السعودية، ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي، هم العمود الفقري المتمرس لمنتخب السنغال القوي. وسيكون المهاجم السابق لليفربول، ماني، الذي يُعتبر بلا شك اللاعب الأكثر شهرة في تاريخ البلاد، هو رمز الفريق مرة أخرى. وسيتولى ميندي حراسة المرمى، بينما سيقود زميله السابق في تشيلسي، كوليبالي، خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين. كما يجب الانتباه إلى لاعب وسط توتنهام، بابي سار، ومهاجم بايرن ميونيخ، نيكولاس جاكسون، الذي يلعب هناك على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي.

تولى المدرب الحالي بابي ثياو مهام منصبه خلفًا للمدرب الذي قضى فترة طويلة في منصبه عليو سيسيه في ديسمبر 2024، وقاد الفريق إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2025، على الرغم من أن «أسود تيرانغا» خسروا المباراة بسبب انسحابهم احتجاجًا، مما أدى إلى منح المغرب فوزًا تلقائيًا بنتيجة 3-0.

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التشكيلة المحتملة للنرويج

نيلاند؛ رايرسون، أجر، هيجم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرج، أورسنيس؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

التشكيلة المتوقعة للسنغال

مندي؛ دياتا، كوليبالي، نياكيت، ديوف؛ كامارا، غانا غويي، بابا غويي؛ سار، جاكسون، ماني.

قائمة النرويج المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أورجان هاسكجولد نيلاند (إشبيلية)، إيجيل سيلفيك (واتفورد)، ساندر تانغفيك (هامبورغ).

المدافعون: جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، ماركوس هولمغرين بيدرسن (تورينو)، ديفيد مولر وولف (وولفرهامبتون)، فريدريك بيوركان (بودو/غليمت)، كريستوفر أجر (برينتفورد)، توربيورن هيغيم (بولونيا)، ليو سكيري أوستيغارد (جنوة)، سوندري لانغاس (ديربي كاونتي)، هنريك فالشينر (فايكنغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال)، ساندر بيرغ (فولهام)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرغ (بودو/غليمت)، كريستيان ثورستفيدت (ساسولو)، مورتن ثورسبي (كريمونيزي)، ثيلو آسغارد (رينجرز).

المهاجمون: إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد)، يورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس)، أنطونيو نوسا (آر بي لايبزيغ)، أوسكار بوب (فولهام)، أندرياس شيلدروب (بنفيكا)، ينس بيتر هاوج (بودو/غليمت).

تشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي)، ييفان ديوف (نيس)، موري دياو (لو هافر).

المدافعون: كريبين دياتا (موناكو)، أنطوان ميندي (نيس)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا)، كاليدو كوليبالي (الهلال)، موسى نياخاتي (ليون)، مامادو سار (تشيلسي)، الحاجي مالك ديوف (وست هام يونايتد)، إسماعيل جاكوبس (غالطة سراي).

لاعبو خط الوسط: إدريسا جوي (إيفرتون)، حبيب ديارا (سندرلاند)، بابي ماتار سار (توتنهام)، بابي جوي (فياريال)، لامين كامارا (موناكو)، باتي سيس (رايو فاليكانو)، بارا ندياي (بايرن ميونيخ).

المهاجمون: ساديو ماني (الناصر)، بامبا ديينغ (لوريان)، إيليمان ندياي (إيفرتون)، نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ)، أسان دياو (كومو)، إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان)، شريف ندياي (سامسونسبور)، إسماعيل سار (كريستال بالاس).

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أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد مدرب منتخب النرويج ستالي سولباكن التشكيلة المتوقعة قبل المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف ضمن الفريق. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشكل أكبر.

كما لم يكشف مدرب السنغال بابي ثياو عن التشكيلة المتوقعة، ولم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في هذه المرحلة. سيتم توفير مزيد من المعلومات فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

حققت النرويج فوزين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مباراة لها هي التعادل 1-1 مع المغرب في 7 يونيو، بعد فوزها 3-1 على السويد في 1 يونيو. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، تعادلت 0-0 مع سويسرا في مارس وفازت على إيطاليا 4-1 في تصفيات كأس العالم واليوفا في نوفمبر 2025. وكانت هزيمتها الوحيدة في تلك المباريات الخمس هي الخسارة 2-1 أمام هولندا في مارس. وسجلت النرويج 13 هدفاً واستقبلت أربعة أهداف خلال تلك السلسلة المكونة من خمس مباريات.

أما السنغال، فقد فازت في مباراتين، وتعادلت في واحدة، وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 0-0 مع السعودية في 9 يونيو، بعد هزيمة 3-2 أمام الولايات المتحدة في 31 مايو. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، فازت السنغال على غامبيا 3-1 وعلى بيرو 2-0 في مارس. وكانت أكبر هزيمة لها خلال تلك السلسلة هي الخسارة 3-0 أمام المغرب في كأس الأمم الأفريقية في يناير 2026.

سجل المواجهات المباشرة

النرويج المباراة الأخيرة السنغال 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار السنغال 2 - 1 النرويج 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

لا يتضمن سجل المواجهات المباشرة المتاح بين هذين الفريقين سوى لقاء واحد سابق. فازت السنغال على النرويج 2-1 في مباراة ودية يوم 1 مارس 2006، حيث لعبت السنغال على أرضها. ولا توجد أي مواجهات أخرى مسجلة بين البلدين في قاعدة البيانات.

الترتيب

في المجموعة الأولى، تحتل النرويج حالياً المركز الثالث والسنغال المركز الرابع في الترتيب قبل خوض هذه المباراة.