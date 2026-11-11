قلق في النرويج .. ستال سولباكن يفرض الغموض على إصابتي إرلينج هالاند وأوديجارد قبل مواجهة ويلز

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تعيش النرويج لحظات من الترقب بشأن جاهزية النجمين إرلينج هالاند ومارتن أوديجارد، بعد أن غاب كلا اللاعبين بشكل لافت عن حصة التدريب التي أُجريت يوم الثلاثاء. وامتنع المدرب ستال سولباكن عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن طبيعة المشاكل التي يعاني منها اللاعبان، في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب لمباريات حاسمة في دوري الأمم ضد ويلز والدنمارك.

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سولباكن يتحفظ بشأن الثنائي

تعرض المنتخب النرويجي لموجة من المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية، حيث كان هالاند وأوديجارد من بين مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين غابوا عن التدريبات يوم الثلاثاء. ويأتي غيابهم في وقت حرج بالنسبة لسولباكن، الذي يحاول وضع اللمسات الأخيرة على خططه للمباراة المقبلة ضد ويلز على ملعب أوليفال. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للاعبين الغائبين، إلا أن المدرب الرئيسي كان مترددًا في تقديم تفاصيل طبية مفصلة عن الوضع.

وعندما سُئل عن سبب عدم مشاركة لاعبيه الأكثر تأثيراً في الحصة التدريبية، وصف سولباكن الأسباب في البداية بأنها «أمور بسيطة». ثم توسع لاحقاً قليلاً في الحديث عن السرية التي تحيط بحالة لاعبيه الصحية، مشيراً إلى أنه غالباً ما يتعرض للانتقاد لكونه شديد الشفافية مع وسائل الإعلام: «أنا المدرب الذي يتعرض لأكبر قدر من الانتقادات لأنني منفتح للغاية بشأن هذا الأمر. هذا غير مسموح به، في الحقيقة. إنها أمور بسيطة تتمثل في بعض الإصابات الطفيفة. لكن لا يوجد سبب لعدم الاعتقاد بأن الأمور ستسير على ما يرام"، على حد قوله، وفقًا لما نقلته صحيفة «أفتنبوستن».

قائمة الإصابات الطويلة تتزايد

لم يكن هالاند وأوديجارد اللاعبين الوحيدين الذين اقتصرت تدريباتهم على الصالات المغلقة أو جلسات التعافي. وأكد سولباكن أن ما يصل إلى ستة أو سبعة لاعبين لم يتمكنوا من المشاركة في الحصة التدريبية الكاملة في ملعب ليليستروم. وتشمل قائمة الغائبين العديد من اللاعبين الأساسيين، مثل ليو سكيري أوستيجارد، وأنطونيو نوسا، وساندر بيرغ، وباتريك بيرغ، ويورجن ستراند لارسن، وكريستوفر أجر. وقد أجبرت قائمة الإصابات الطويلة هذه الجهاز الفني على إدارة المجموعة بحذر لتجنب المزيد من الانتكاسات.

على الرغم من العدد الكبير من اللاعبين الغائبين، لا يزال سولباكن واثقًا من أن غالبية لاعبي فريقه المكون من 23 لاعبًا سيكونون جاهزين للانضمام إلى التشكيلة بحلول نهاية الأسبوع. وقدر أن «21 إلى 22» لاعبًا سيكونون لائقين للمشاركة، رغم أنه اعترف بوجود شكوك حقيقية بشأن لاعبين اثنين. أحدهما هو مهاجم كريستال بالاس ستراند لارسن، الذي من المقرر أن يخضع لفحص طبي يوم الأربعاء لتحديد مدى جاهزيته لمباراة ويلز.

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غموض حول المخاوف الأخيرة بشأن اللياقة البدنية

بينما تم الإشارة إلى ستراند لارسن على أنه لاعب مشكوك في مشاركته، ظل سولباكن متعمدًا الغموض بشأن هوية اللاعب الثاني الذي يخوض سباقًا مع الزمن. وقال المدرب: «أما اللاعب الآخر، فسنضطر إلى الانتظار بشأنه»، رافضًا الكشف عن أي معلومات إضافية. وقد ترك هذا النهج الغامض المشجعين يتساءلون عما إذا كان أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز يعاني من مشكلة أكثر خطورة من «الإصابات الطفيفة» التي أشار إليها المدرب في البداية خلال المؤتمر الصحفي.

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وتزداد تعقيدات الاستعدادات التكتيكية لمباراة ويلز بسبب هذه التساؤلات المستمرة حول اللياقة البدنية. تحتل النرويج حالياً مركزاً تنافسياً في مجموعتها، لكن احتمال مواجهة منتخب ويلز المنضبط دون وجود محركي الهجوم الرئيسيين يمثل تحدياً هائلاً. ويأمل سولباكن في تلقي أخبار إيجابية من الجهاز الطبي خلال الـ48 ساعة القادمة لضمان قدرته على إشراك أقوى تشكيلة ممكنة في أوسلو قبل أن يتوجه الفريق إلى كوبنهاجن لمواجهة الدنمارك.

معضلة حارس المرمى

إلى جانب المخاوف المتعلقة بإصابات اللاعبين في الميدان، تواجه النرويج أيضًا صراعًا لم يُحسم بعد على القميص رقم واحد. كانت المنافسة بين أورجان نيلاند وإيجيل سيلفيك موضوعًا رئيسيًا للنقاش طوال المعسكرات الأخيرة، ويحافظ سولباكن على سرية قراره بشأن من سيبدأ المباراة يوم السبت. وأكد أن هناك خطة موضوعة، لكنه لم يطلع بعد اللاعبين المعنيين أو الجمهور على القرار النهائي.

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وعندما سُئل عما إذا كان قد أبلغ الحارسين بقراره، أجاب سولباكن بـ«لا» قاطعة، مضيفًا أنه لم يتحدث مع أي شخص بشأن الاختيار حتى الآن. وأصر على أن عملية اتخاذ القرار تظل مسألة خاصة بينه وبين الحارسين والمدرب فرودي جروداس. وقال مازحًا: «قد يكونون على علم أكثر مما تعلمون».