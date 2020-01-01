النحس يلازم برشلونة .. الإعلان عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

نادي برشلونة يعلن عن إصابة لاعبه البوسني الجديد ميراليم بيانيتش بفيروس كورونا.

أعلن نادي برشلونة عن تعرض لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش القادم مؤخرًا من صفوف يوفنتوس للإصابة بفيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي الكتالوني وأكد خلاله أن حالة اللاعب مستقرة وأنه تم عزله في منزله لحين خروج الفيروس من جسده.

وكتب النادي: "ميراليم بيانيتش تم اختباره يوم السبت واكتشف إصابته بفيروس كورونا، بعدما كان قد عانى من بعض الانزعاجات".

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وأضاف البيان: "لهذه الأسباب لن يتمكن اللاعب من السفر برشلونة خلال الفترة المقبلة ولمدة 15 يومًا لحين انتهاء فترة العزل التي يمضيها في منزله".

وكان اللاعب قد أنهى فترته في صفوف يوفنتوس دون مشاكل حيث خاض آخر مباراة له بقميص البيانكونيري أمام نظيره ليون بدوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن ينضم بيانيتش لبرشلونة خلال الأيام المقبلة لتقديمه بشكل رسمي للجماهير بعدما كان قد انتقل لصفوف الفريق قبل أسابيع.

جدير بالذكر أن برشلونة ضم بيانيتش لصفوفه بعدما رحل أرتور لصفوف يوفنتوس وحصل الفريق الكتالوني على 12 مليون يورو إضافية.