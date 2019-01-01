النجوم يطلب من الاتحاد الإفريقي استبعاد نور الدين من أمم إفريقيا

هل يستجيب الاتحاد الإفريقي لطلب النجوم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

طلب محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عدم قبول الحكم المصري إبراهيم نور الدين، في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

إبراهيم نور الدين، أصبح واحدًا من المرشحين لخلافة جهاد جريشة، الذي تم إيقافه 6 أشهر على خلفية مباراة الوداد والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

الطويلة قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي النجوم: "التفكير في ترشيح إبراهيم نور الدين، يعد تأصيل للظلم في مجال التحكيم، وهذا شيء مخز".

وتابع: "الجميع في مصر يدين الحكم إبراهيم نور الدين، وتعمد ظلم النجوم في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، واكتفت لجنة الحكام بحرمانه 6 أسابيع من التحكيم".

📋 تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود:



🧤 جنش

🧱 محمود الونش - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

⚖️ طارق حامد - يوسف أوباما (محمد حسن)

🎩 أيمن حفني - محمود كهربا - أحمد زيزو

🚀 عمر السعيد



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وواصل: "الساكت عن الظلم كفاعله، واتخذت قراري برفع تظلم للكاف، مرفق بمقطع فيديو لتصرفات الحكم، وطلب بعدم قبول ترشيحه للتحكيم بأمم إفريقيا".

واختتم الطويلة تصريحاته قائلًا: "سنرسل فيديو يشمل الكثير من الأخطاء التحكيمية الفاضحة، لإبراهيم نور الدين محليًا وعربيًا وإفريقيًا".

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وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.