النجم الساحلي يوفر وسائل نقل لجماهيره قبل لقاء الزمالك

النجم الساحلي يستعد لاستضافة الزمالك على الملعب الأولمبي بسوسة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت إدارة النجم الساحلي التونسي، توفير وسائل نقل لجماهير الفريق، التي ستحضر مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

إدارة النجم الساحلي نشرت بيانًا رسميًا جا كالآتي:

"حرصًا من هيئة النجم الرياضي الساحلي، على ضمان راحة الجماهير التي ستحضر لتشجيع الفريق، وبعد جلسة عمل مع مسؤولي شركة النقل بالساحل، مشكورين على تفهمهم، قرروا تخصيص رحلات من مدينة سوسة إلى بقية مدن الساحل، بعد نهاية المباراة.

حازم إمام وخالد بوطيب قد يغيبا عن مباراة #الزمالك أمام #النجم الساحلي بسبب الإصابة.🧐 pic.twitter.com/vxxZcNOe8W — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

وذلك لتمكين الجمهور من العودة إلى منازلهم، في ظروف طيبة، بينما تقوم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بمساعيها مع إدارة مترو الساحل، من أجل تأمين رحلات بعد المباراة".

ومن جانبه قرر رضا شرف الدين رئيس نادي النجم الساحلي، تخصيص عائدات مباراة الزمالك لعائلات ضحايا حادث وفاة 12 عاملات فلاحة، في حادث مروري بسيدي بوزيد.

الزمالك سيحل ضيفًا على النجم الساحلي مسا يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على الملعب الأولمبي بسوسة.