النجم الساحلي يعلن قيد كوليبالي في قائمته الإفريقية

كوليبالي سيستطيع المشاركة مع النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

نجح نادي النجم الساحلي التونسي، قيد الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق، في القائمة الإفريقية، ليتمكن من المشاركة في مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النجم الساحلي للحلول ضيفًا على الهلال السوداني، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة ثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النجم الساحلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن قيد كوليبالي في قائمة الفريق الإفريقية، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية.

جاء ذلك بعد نجاح النجم الساحلي، في الوصول لتسوية مع النادي الأهلي، بشأن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب كوليبالي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

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وشارك كوليبالي في أول مباراة له أمام الإفريقي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري التونسي.

النجم الساحل يستعد لمواجهة الهلال السوداني، من أجل تصدر المجموعة، أملًا في تعثر الأهلي المصري أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.