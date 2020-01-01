النجم الساحلي يشكو حكم مباراته أمام الوداد المغربي للاتحاد الإفريقي

النجم الساحلي يقدم شكوى ضد الوداد المغربي.

تقدمت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد حكم مباراة الفريق أمام الوداد البيضاوي المغربي، التي أقيمت مساء أمس السبت.

النجم الساحلي ودع دوري أبطال إفريقيا، من دور الربع نهائي على يد الوداد البيضاوي، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المباراة شهدت اعتراضات كبيرة من جانب لاعبي النجم الساحلي، بسبب قرار الحكم بإنهاء المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بالرغم من إعلان احتساب 6 دقائق كوقت محتسبًا بدلًا من الضائع.

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وأشار راديو "موزاييك اف ام" التونسي، إلى أن النجنم الساحلي تقدم بشكوى تتضمن الأخطاء غير المبررة للحكم السنغالي، أهمها إنهاء المباراة قبل نهاية الوقت الذي أضافه بدقيقتين ونصف.

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إدارة النجم الساحلي وثقت كل ما جاء في المباراة من معطيات، أهمها كيف أوقف الحكم اللعب لمدة لا تقل عن 4 دقائق بعد إشعال جماهير الوداد للشماريخ".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.