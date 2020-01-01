النجم الساحلي يرد على عقوبة كوليبالي ويوضح حقيقة عرض الأهلي لضم العريبي

النجم الساحلي يكشف حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز لضم هداف الفريق كريم العريبي.

أكد فيصل خليفة، نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي ، على أن علاقة ناديه مع الأهلي طيبة، أن هناك اتفاقًا بين الناديين على تقسيط الغرامة الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق، والتي تبلغ مليون و400 ألف دولار.

الأهلي أعلن أمس عبر موقعه الرسمي، عن أن الاتحاد الدولي "فيفا" ألزم النجم الساحلي وكوليبالي سداد باقي المبلغ المستحق قبل 45 يومًا.

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خليفة قال خلال تصريحات لإذاعة "راديو مصر" اليوم الأحد: "لم يصلنا أية خطابات إلكترونية من فيفا حتى الآن، ولكن الاتحاد الدولي سيمنحنا 45 يومًا لتسوية الأمر مع الأهلي".

نائب رئيس النجم الساحلي تابع: "هناك علاقة قوية تربطنا مع الأهلي ورئيسه، وتم الاتفاق مع النجم محمود الخطيب في وقت سابق، على تسوية العقوبة، تحديدًا في شهر فبراير الماضي".

وواصل: "تم الاتفاق مع الأهلي على سداد الغرامة على مدار 4 سنوات، وتم إرسال خطاب رسمي مكتوب للأهلي، وتمت الموافقة عليه من جانبهم، ولكن جائحة كورونا تسببت في إرباك الحسابات".

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وتحدث عن مفاوضات الأندية المصرية مع الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي، حيث قال: "هو لاعب كبير وجيد، ولكن لم يحدث أي مفاوضات مع الأهلي، وبيراميدز لم يقدم أي عرض رسمي، والحديث مجرد كلام وكلاء فقط".

واختتم خليفة تصريحاته معلنًا عن قيمة كريم العريبي المالية، حيث قال: "تبلغ قيمته المالية مليون دولار فيما فوق، ولديه عروض خليجية أيضًا، حيث يرغب الاتفاق السعودي في ضمه".

يذكر أن كوليبالي كان قد وقع للأهلي في 2017، قبل هروبه من الفريق دون الحصول على إذن من ناديه، ليحصل الأهلي على قرار من فيفا بتغريمه مبلغ مليون و 400 ألف دولار.