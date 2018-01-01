النجم الساحلي يرد على أن مديره الفني في الأصل مدرب هوكي وليس كرة قدم

باتريك دي فيلد قاد جوهرة الساحل للتعادل في مباراتين بعدما تولى المسؤولية في أواخر نوفمبر الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار البلجيكي باتريك دي فيلد؛ المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد انتشار صورة له رفقة فريق هوكي ببلجيكا.

وكان صورة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمدرب مع فريق فتيات هوكي، وسط تأكيدات أنه في الأصل كان مدرب هوكي وليس كرة القدم.

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قيس عاشور؛ المتحدث الرسمي لجوهرة الساحل، قال في تصريحاته لراديو "الجوهرة" التونسي: "دي فيلد حاصل على أحسن درجة تدريب بأوروبا ومعه دبلومة تدريب كرة قدم، وعمل من قبل مدربًا للخليج السعودي والترجي والأفريقي التونسيين وبعض فرج ببلجيكا، لا نريد أن ندخل في مثل هذه المهاترات.

"الصورة التي التقطت له في ملعب هوكي، كان لدعمه ابنته لاعبة الهوكي والتقط صورة مع فريق ابنته فقط لا غير، ولا صحة لكل ما أثير عنه".

وكان دي فيلد قد تولى المسؤولية الفنية للنجم الساحلي بنوفمبر الماضي، وقاده خلال مواجهتين حتى الآن، تعادل بالأولى أمام الترجي التونسي ثم تعادل كذلك في الثانية أمام الصفاقسي.