هذه النتائج تؤدي لمواجهة فاصلة على لقب البريميرليج

لم يحدث من قبل أن حُسم البريميرليج عن طريقة مواجهة فاصلة، احتمال ضعيف لكنه قائم ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

يبدو أن المنافسة الملحمية بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ستستمر إلى اليوم الأخير، وربما حتى اللحظات الأخيرة.

مع تبقي مباراتين لكل منهما، يتصدر السيتي حاليًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ويفوقه بفارق 4 أهداف أيضًا.

وتنص قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه إن تساوى الفريقان في النقاط، فيتم اللجوء لفارق الأهداف لتحديد البطل، لكن ماذا إذا تساويا أيضًا بفارق الأهداف؟ في هذه الحالة سيتم اللجوء إلى الأهداف المسجلة.

لكن ماذا لو تساويا أيضًا في الأهداف المسجلة؟ هنا سنلجأ إلى مباراة فاصلة بين مانشستر سيتي وليفربول لتحديد بطل الدوري الإنجليزي، وستقام في ملعب محايد.

سيناريو صعب أليس كذلك؟ لكنه ليس مستحيلاً، لكن ما هي النتائج التي يمكن أن تسمح بإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين؟

نيوكاسل 1-7 ليفربول

مانشستر سيتي 0-2 ليستر

برايتون 0-4 مانشستر سيتي

ليفربول 3-3 ولفرهامبتون

إذا تحققت النتائج أعلاه في آخر مباراتين للفريقين، فمعنى ذلك أن ليفربول ومانشستر سيتي سيتساويان في كل شيء (النقاط، فارق الأهداف، الأهداف المسجلة) وبالتالي ستُقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد بطل البريميرليج.

وحُسم الدوري الإنجليزي الممتاز دائمًا عن طريق فارق النقاط، إلا مرة واحدة فقط في عام 2012 عندما توج به مانشستر سيتي بشكل درامي بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد بعد أن تساويا في عدد النقاط.