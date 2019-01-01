الناصيري يتحدث عن حقيقة نيته في الرحيل من رئاسة الوداد المغربي

الوداد يسعى للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي

تحدث سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، عن ما تم انتشاره خلال الأيام الأخيرة برحيله عن النادي عقب تراجع النتائج.

الناصيري يسعى لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على الألقاب ف الموسم الحالي محليًا وإفريقيًا على مستوى دوري الأبطال.

ونفى سعيد الناصيري فكرة رحيله عن رئاسة الوداد المغربي خلال الأيام المقبلة، وأكد استمراره لقيادة النادي نحو إنجازات خلال الموسم الحالي.

وقال الناصيري في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين: "أندهش من هذه الأنباء، لا توجد نية لدي في الرحيل عن النادي نهائيًا".

وأضاف رئيس نادي الوداد: "بدأت رحلتي للتو مع الوداد ولم أحقق شيء مما جئت لإنجازه مع الفريق خلال الموسم الحالي".

إقرأ أيضًا - تقارير - بيراميدز يسعى لتمديد عقد عبدالله السعيد نهاية الموسم

وتابع الناصيري خلال تصريحاته: "مستمر في منصبي بالوداد ونعمل على تدعيم الفريق من أجل تحقيق الإنجازات من أجل الجماهير العظيمة".

وحقق الوداد المغربي التعادل في أول جولتين بدوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.