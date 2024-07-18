"الناس ترى سياراته الفخمة ولا تشاهد عمله!" .. خطاب مؤثر من توني كروس عن كريستيانو رونالدو

توني كروس "يلخص" عمل كريستيانو رونالدو الرائع..

ألقى النجم الألماني المعتزل توني كروس، "كلمة" عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أمام الأطفال في أكاديمته الخاصة.

كروس أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بختام الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ وذلك بعد التتويج بثلاثية "الدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي وأبطال أوروبا" مع ريال مدريد.

وطلب كروس من "أطفال أكاديميته" خلال كلمته، بالاقتداء بالأسطورة رونالدو، الذي تعب كثيرًا في حياته المهنية، حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.

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وقال النجم الألماني المعتزل: "الناس ترى كريستيانو يسجل الكثير من الأهداف، ويقود العديد من السيارات الفخمة السريعة؛ ولكنهم لم يشاهدوا العمل الذي يبذله خلف الكواليس".

وأشار توني كروس الذي زامل الأسطورة البرتغالية في صفوف ريال مدريد، في الفترة من 2014 إلى 2018، إلى أن رونالدو كان أول من يصل إلى تدريبات العملاق الإسباني، وآخر من يرحل.

وأضاف كروس عن ذلك: "في كل مرة أذهب فيها للتدريبات، أشاهد سيارة رونالدو متواجدة.. وفي كل مرة كنت أغادر فيها المران، تكون سيارته لا تزال هُناك".

وشدد كروس على أن الإسباني سيرخيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش إلى جانب رونالدو؛ كانوا أفضل ثلاثة أصدقاء له، في الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.