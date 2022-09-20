النادي قدم له عرضًا .. "فهد المولد يظلم الاتحاد كثيرًا"

المولد أنهى مسيرته مع العميد وانضم للشباب مطلع الموسم الجاري

وجه الناقد الرياضي سامي مؤمن رسالة إلى فهد المولد نجم الشباب طالبه خلالها بالتوقف عن ظلم ناديه السابق الاتحاد.

المولد انضم للشباب مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد وعدم تجديده، وقد تحدث اللاعب مؤكدًا تخلي ناديه عنه وعدم تقديمه لعرض لتجديد عقده بعد إيقافه على خلفية قضية المنشطات التي تمت تبرئته منها فيما بعد.

مؤمن أكد أن الاتحاد قدم عرضًا للمولد لتجديد عقده لكن اللاعب رفضه لعدم رضاه عن التفاصيل المالية، وقد أشار إلى أن بعض المصادر تحدثت عن أن قيمة العرض تصل إلى 9 ملايين ريال سعودي سنويًا.

إذ قال "كلام المولد بأن الاتحاد لم يُقدم له عرض غير صحيح، النادي قدم له عرضًا لكنه لم يوافق عليه، ما يُدهشني أن الاتحاد وقف مع المولد لسنوات ودعمه كثيرًا خلال فترة إيقافه الأولى على خلفية المنشطات، والآن يتحدث ويُجحف الاتحاد حقه".

تابع "الاتحاد أعطى المولد الكثير لكن اللاعب الآن لا يعطي النادي حقه ويظلمه في تصريحاته، يقول أن النادي لم يُقدم له عرضًا أبدًا لتجديد عقده لكن العديد من الإعلاميين أكدوا عدم صحة ذلك، وقد تحدث البعض منهم عن أرقام وقالوا أن عرض الاتحاد وصل إلى 9 ملايين ريال سنويًا".

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Shahid Shahid

المولد أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بعد تواجده في خيارات رينارد لمعسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

العديد من الإعلاميين والجماهير رفضوا تواجد اللاعب على حساب نجوم آخرين أبرزهم عبد الرحمن غريب وسميحان النابت، خاصة في ظل ابتعاده عن اللعب منذ مارس الماضي بسبب إيقافه من هيئة الرقابة على المنشطات.