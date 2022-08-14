ألميريا ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ألميريا 1×0 ريال مدريد
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6' جوووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لألميريا، وبداية سريعة وقوية لأصحاب الأرض، تمريرة وصلت إلى رامازاني، الذي انطلق في انفراد ثم سدد الكرة في شباك كورتوا.
والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.
تشكيل ريال مدريد:
التشكيل| 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو - لوكاس فاسكيز
إدواردو كامافينجا - أوريليان تشواميني - توني كروس
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فالفيردي
📋✅ Our starting XI 🆚 @UDAlmeria_Eng! #AlmeríaRealMadrid pic.twitter.com/kXcFTgCIkS— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 14, 2022
تشكيل ألميريا:
التشكيل| 5-3-2
فرناندو مارتينيز
سيرجيو أكيمي - سردان بابيتش - رودريجو إيلاي - كايكي فيرنانديز - تشومي
لوكاس روبرتون - إينييجو إيجواراس - صموئيل كوستا
صادق عمر - لارجي رامازاني
📋| تشكيل الأسود لمباراة الليلة أمام @realmadridarab 👇#ألميريا_ريال_مدريد ⚔️ | #هدفنا_الفوز 💪 pic.twitter.com/HSPIcvRJPx— نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) August 14, 2022
سيدخل الملكي المباراة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي على آينتراخت فرانكفورت، وهو حامل لقب الدوري الإسباني الذي فاز به الموسم الماضي دون عناءٍ يذكر.
نادي ألميريا هو أحد الأندية الصاعدة حديثًا للدوري الإسباني، ومتوقع منه تقديم مستوى كبير نظرًا للصفقات التي أبرمها، وعلى الأقل سيبقى في الدرجة الأولى.
أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، وستُقام على ملعب ألعاب البحر المتوسط.
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