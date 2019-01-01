المولد لـ"سييرا": كنت بالنسبة لي الأب والأخ

سييرا رحل عن تدريب الاتحاد عقب السقوط أمام الوحدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه فهد المولد جناح فريق اتحاد جدة السعودي، رسالة إلى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني السابق للفريق عقب رحيله.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد أعلن إقالة سييرا من تدريب الفريق أمس السبت عقب الهزيمة أمام الوحدة بهدف دون رد.

وشكر فهد المولد المدرب التشيلي على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على تقديره لسييرا على ما فعله منذ توليه تدريب العميد نهاية الموسم الماضي.

وقال فهد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لك على كل ما قدمته.. كنت بالنسبة لي الأب والأخ".

وأضاف: "بالتوفيق للمدرب الوطني محمد العبدلي وإخواني اللاعبين والله يوفقهم في القادم، بالتوفيق للإدارة الاتحادية والله يكتب الخير للنادي، إن شاء الله نفرح قريبًا".

شكرا لك على كل ماقدمته كنت بالنسبه لي الأب و الأخ ❤️وبالتوفيق للمدرب الوطني الكابتن محمد العبدلي واخواني اللاعبين والله يوفقهم في القادم وبالتوفيق للإدارة الاتحادية والله يكتب الخير لنادي الاتحاد وان شاء الله نفرح قريبا pic.twitter.com/7699DEtU3y — فهد المولد (@fahad_almowalad) October 19, 2019

ويقضي فهد المولد عقوبة بالإيقاف لمدة عام من لجنة المنشطات السعودية، تنتهي في مايو 2020، حيث يحق له خوض التدريبات خلال أخر شهرين في العقوبة.