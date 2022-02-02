الموقف يزداد تعقيدًا .. كورونا تضرب معسكر الأهلي في الإمارات

اقتحم فيروس كورونا معسكر الأهلي المصري في دولة الإمارات، في ظل استعدادات الفريق لاستهلال مشواره في كأس العالم للأندية 2021.

المارد الأحمر في المونديال للمرة الثامنة:

الأهلي يشارك في مونديال الأندية بعدما توج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في تاريخه بشكل عام.

في النسخة الماضية، اختتم الأهلي مشواره بحصد الميدالية البرونزية، بالفوز أمام بالميراس البرازيلي في ركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0.

ومن المقرر أن يفتتح الأحمر مشواره في هذه النسخة بملاقاة مونتيري المكسيكي، في الخامس من فبراير الجاري، على استاد آل نهيان.

كورونا يضرب بعثة الأهلي:

في الوقت الذي أعلن به الأهلي، شفاء خالد مرتجي؛ رئيس البعثة، من الفيروس، إذ جاءت المسحة الثانية والثالثة له سلبية، أعلن عن إصابة جديدة.

الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أكد إصابة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للفريق، بكورونا، إذ جاءت نتيجة مسحته التي أجرها بالأمس، إيجابية.

وأوضح أحمد أبو عبلة؛ طبيب الفريق، أن موسيماني أجرى مسحة جديدة صباح اليوم، للتأكد من نتيجة مسحة الأمس.

طبيب الشياطين الحمر كذلك أوضح أن موسيماني يخضع حاليًا للعزل في غرفته، مؤكدًا أن حالته مستقرة للغاية دون وجود أي أعراض.

ولن يقود الجنوب إفريقي مران الليلة، لحين التأكد من سلامته، ليزداد موقف الأهلي تعقيدًا في المونديال، إذ يبدو أن الظروف تكالبت حوله هذه المرة، في ظل غياب لاعبيه الدوليين أيضًا.

الأهلي دون لاعبيه الدوليين:

بطل إفريقيا ذهب للإمارات دون لاعبيه الدوليين، في ظل مشاركتهم مع منتخب مصر، في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وحاول الأهلي مرارًا التفاوض مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتأجيل انطلاق المونديال، لحين انتهاء كأس إفريقيا إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وكان الأحمر قد تلقى وعودًا من أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة السابقة المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه سيخوض المونديال بكامل نجومه، وفي الوقت نفسه المنتخب المصري سيخوض كأس إفريقيا بكامل نجومه، دون إيضاح التفاصيل وقتها، لكنه لم يفِ بوعده.

اقرأ أيضًا..

قبل الكاميرون ..بورسعيد وهيسل وأشهر حوادث كرة القدم

ما هي حقيقة غياب 9 لاعبين من مونتيري أمام الأهلي في كأس العالم للأندية؟

مصر تتفوق على ألمانيا وإيطاليا .. أكثر البلدان نجاحًا في مونديال الأندية