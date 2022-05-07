الموسيقار يعود .. عطيف ينثر سحره ويُنقذ الهلال

عاد الموسيقار عبد الله عطيف ليعزف أجمل الألحان على الملاعب السعودية، بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب الإصابة، وذلك خلال مباراة فريقه الهلال أمام ضمك بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمي محمد بن سلمان للمحترفين.

عطيف غاب عن المشاركة مع الهلال في المباريات، منذ آخر مشاركة له أمام الطائي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

لاعب وسط الهلال غاب عن الملاعب لمدة وصلت إلى 8 أشهر و23 يومًا، بمجموع 266 يومًا، وهي مدة طويلة جدًا، بعد إصابته خلال مباراة المنتخب السعودي أمام فيتنام، بالجولة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الإصابة كانت عبارة عن إصابة في الغضروف الداخلي للركبة، بالإضافة لكدمة في الرباط الجانبي الداخلي، مما استلزم إجراء عملية جراحية.

وعاد عطيف أخيرًا للملاعب في مباراة الهلال أمام ضمك، ليساهم بشكل كبير في عودة الفريق وتحقيق الانتصار والحفاظ على حظوظه في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين، فماذا قدم الموسيقار؟

عطيف ينثر سحره على الملعب

شارك عطيف بديلًا للكولومبي جوستافو كويلار مع بداية الشوط الثاني من مباراة الهلال أمام ضمك، وكانت النتيجة تُشير إلى تأخر الزعيم بهدفين مقابل هدف واحد.

وبعد نزول عطيف تغير شكل الهلال تمامًا، حيث ظهر أكثر تماسكًا، واستطاع أن يكون حلقة الوصل بين خطي الدفاع والهجوم، واستطاع أن يساهم بشكل كبير في الفوز.

مرر عطيف الكرة 43 مرة، بدقة تمرير 95.3%، حيث أرسل 42 تمريرة قصيرة وتمريرة واحدة طويلة، وشارك في 3 التحامات، فاز في واحد وخسر 2.

عطيف صنع هدف التعادل الذي أحرزه البرازيلي ماتيوس بيريرا واستطاع به أن يتعادل للزعيم، وصنع فرصتين من أجل التهديف لم يتم استغلال سوى واحدة فقط التي سجلها بيريرا.

وعلى المستوى الدفاعي قدم عطيف مستوى جيد، حيث كان يتواجد دائمًا من أجل إعادة بناء الهجمات بعد عودة الكرة من منطقة جزاء الخصم، بالإضافة إلى أنه استطاع أن يقطع الكرة مرة واحدة، كما أنه حصل على خطأ لفريقه.

عودة عطيف شكلت إضافة كبيرة في صفوف نادي الهلال، وسنشاهد خلال الفترة القادمة أيضًا هذا الفارق على أرض الواقع.

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