الموجة الخامسة لكورونا تدفع الكاف لإلغاء كأس أفريقيا

الشكوك تعود من جديد حول إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، بسبب الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الماضية بوجود تهديدات على إقامة المسابقة، قبل أن يخرج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتأكيد على إقامتها.

ومع ذلك قامت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية بالكشف عن مفاجأة جديدة قد تعني عدم إقامة البطولة.

هل يتم إلغاء الكان؟

أكدت الإذاعة الفرنسية أن المتحور الجديد "أوميكرون" تسبب في إحداث حالة من الفوضى في أوروبا والعديد من البلدان الأوروبية.

العديد من الأندية الأوروبية تأثرت بالأمر خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وتوتنهام وأستون فيلا.

وأشارت "مونت كارلو" إلى أن الاتحاد الأفريقي قد يتجه لإلغاء أمم أفريقيا، كإجراء جذري من أجل مواجهة انتشار الوباء.

ويأتي ذلك الأمر بعدما ردد العديد من المدربين الوطنيين لمنتخبات أفريقيا فكرة إلغاء البطولة، دون الإعلان عن أي قرار رسمي لهم حتى الآن.

صعوبات أخرى

تشكل فكرة انتشار الوباء بشكل أكبر بين اللاعبين العديد من العقبات، ولكنها أيضًا ستخلق صعوبات تنظيمية على الكاميرون.

ويواجه الاتحاد الأفريقي كذلك استياء بعض الأندية وخاصة الإنجليزية، التي ترغب في إبقاء اللاعبين على الأراضي البريطانية في الأسابيع المقبلة.

وبالتالي يجب أن يخضع اللاعبون الأفارقة الذين تم استدعاؤهم للاختبار في الحجر الطبي عند عودتهم للملكة المتحدة، مما سيحرم الأندية منهم لفترة أطول.

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