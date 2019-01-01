المنتخب الليبي يقيم معسكراً في المغرب استعداداً لتصفيات الشان و الكان

تعرف على أجواء معسكر المنتخب الليبي في المغرب

بقلم | علي سمير | تويتر

أقام المنتخب الليبي معسكرًا إعداديًا في المغرب بداية من الإثنين الماضي.

وخاض فرسان المتوسط أولى مبارياته الودية أمام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز منتخب بوركينا بهدف دون مقابل، وينتظر أن يخوض المنتخب الليبي مباراته الثانية أمام النيجر يوم السبت المقبل.

مدرب المنتخب الليبي جلال الدامجة قرر خوض مباريات ودية ضمن أيام الفيفا خلال هذا المعسكر الذي يستمر حتى 12 سبتمبر بقائمة تضم 26 لاعباً في القائمة التي أعلن عليها مؤخراً.

و شهدت القائمة غياب أبرز اللاعبين المحترفين (محمد المنير لاعب لوس انجلوس الأمريكي، و لاعب نيويورك سيتي الأمريكي اسماعيل التاجوري الذي عاد مؤخراً من الإصابة ، إضافة للاعب سند الورفلي الذي لم يحدد وجهته الجديدة بعد انتهاء ارتباطه مع الرجاء البيضاوي المغربي.

فيما قرر اللاعب أحمد بن علي الذي يلعب في كروتوني الإيطالي الاعتذار عن الالتحاق بسبب ظروف خاصة، كما سيغيب المهاجم معتز المهدي الذي توج بلقب هداف دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع فريقه الناصر .

المدرب جلال الدامجة قال في تصريح لـ Goal: "نحن وجهنا الدعوة للأسماء التي نراها أكثر جاهزية ونحن على أبواب خوض تصفيات الشان والكان".

وأشار إلى أن غياب بعض الأسماء لا يعني أنهم خارج الحسابات في المباريات الرسمية.

الدامجة أكد أنه سوف يوجه الدعوة لأي لاعب يرى أنه سوف يقدم الإضافة للمنتخب الليبي في أي وقت، مضيفاً أن خوض مبارتين وديتين في هذا التوقيت مهمة جداً.

يشار إلى أن المنتخب الليبي يستعد لخوض تصفيات الشان 2020 والكان 2021 وتنتظره مباريات مهمة مع منتخب تونس الأولى أواخر شهر سبتمبر الجاري ضمن تصفيات الشان.