المنتخب القطري ينتفض بـ6 أهداف أمام اليمن في خليجي 24

المنتخب القطري يحقق فوزه الأول في خليجي 24

حقق المنتخب القطري فوزًا عريضًا على نظيره اليمني، بـ6 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي.

وواجه العنابي نظيره اليمني، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

واستطاع المنتخب القطري من الخروج من الحالة السيئة بعد الهزيمة أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من المنافسات.

في الشوط الأول سيطر العنابي على مجريات اللعب حتى تمكن عبدالكريم حسن في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 29 مستغلًا كرة ساقطة من يد حارس مرمى اليمن.

وفي الدقيقة 37 من عمر اللقاء عاد نفس اللاعب بتسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

سجل المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بتسديدة يسارية أكثر من رائعة، ليعود عبدالكريم في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده والثالث "هاتريك" من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، تمكن عبدالله عبدالسلام في تسجيل الهدف الخامس ولم يترك أكرم عفيف المباراة تنتهي إلا وأن يشارك في الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 87.

وبذلك يحتل المنتخب القطري وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف نظيره العراقي صاحب الـ6 نقاط.