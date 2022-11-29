المنتخب السعودي يُحدد تشكيل الهلال أمام نيوكاسل

الفريق السعودي يُواجه نظيره الإنجليزي وديًا خلال ديسمبر القادم

يُواصل الهلال استعداداته لاستئناف دوري روشن السعودي منتصف ديسمبر القادم قبل 3 أيام من انتهاء كأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن يُواجه نيوكاسل وديًا يوم الثامن من ديسمبر المقبل.

ويغيب عن تدريبات الهلال 12 لاعبًا سعوديًا يتواجدون مع المنتخب الوطني في قطر، حيث يخوض غمار المونديال ويُحقق نتائج جيدة، فيما يتواجد الأجانب جميعًا بجانب المحليين الآخرين.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رامون دياز المدير الفني للزعيم ينتظر نتيجة مباراة الأخضر أمام المكسيك أمس لمعرفة موقفه من الصعود إلى دور الـ16 أو العودة إلى الرياض عقب انتهاء دور المجموعات، وذلك لتحديد التشكيل الذي سيواجه به نيوكاسل وديًا.

وأوضحت أنه حال صعد المنتخب السعودي لدور الـ16 وخرج منه فيما بعد لن يدفع دياز بنجومه في ودية الهلال أمام نيوكاسل، بل سيمنحهم فرصة للراحة والاستشفاء حتى لا يتعرض أحدهم للإرهاق أو الإصابات العضلية.

وسيُستثنى من هذا القرار الثنائي عبد الله عطيف وناصر الدوسري لأنهما لم يلعبا مع الأخضر حتى الآن، أما في حالة خروج الأخضر من دور المجموعات فسيكون جميع لاعبيه من الهلال متاحين للقاء الودي.

يُشار إلى أن الأخضر انتصر في المباراة الأولى له في كأس العالم على الأرجنتين 2-1، فيما سقط أمام بولندا في المباراة الثانية بثنائية نظيفة.

ويحتاج المنتخب للفوز على المكسيك كي يصعد لدور الـ16، أما نتيجة التعادل فستجعله في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين.