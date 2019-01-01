المنتخب السعودي يستعد.. الأفضل والأسوأ في تاريخ الأخضر بتصفيات المونديال

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة اليمن في بداية مشواره بتصفيات المونديال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يفتتح منتخب السعودية مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر بمواجهة اليمن ضمن الجولة الأولى من المنافسات غدًا الثلاثاء.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق نتائج إيجابية في التصفيات منذ البداية من أجل إسعاد الجماهير السعودية بالصعود للمونديال للمرة الثانية على التوالي بعد مونديال روسيا.

ويعد المنتخب السعودي في الوقت الحالي بين الأبرز في قارة آسيا بالصعود إلى مونديال قطر 2022، بما يمتلكه من إمكانيات لاعبين كبار ومدرب فرنسي قوي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، أسوأ وأفضل مشوار للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته في تصفيات كأس العالم.

أفضل تصفيات للمنتخب السعودي

تدخل منتخبات قارة آسيا تصفيات مكونة من مرحلتين، أولية ونهائية بالإضافة إلى محلق آسيوي، لصعود منتخب واحد فقط من اثنين.

المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2006 الذي أقيم في ألمانيا، حقق نتائج رائعة حيث صعد من المرحلة الأولية من تصفيات آسيا متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات وتلقي هدفًا وحيدًا طوال المنافسات، حيث كان في المجموعة الأخيرة بتواجد كلًا من أندونيسيا وتركمانستان وسريلانكا.

وتأهل الأخضر السعودي إلى المرحلة النهائية في التصفيات في مجموعة تضم كلًا من كوريا الجنوبية وأوزباكستان والكويت، حيث صعد متصدرًا للمجموعة برصيد 14 نقطة من 4 فوز وتعادلين، وتلقى أيضًا هدفًا وحدًا.

وبذلك لم يتلقى المنتخب السعودي أي هزيمة في التصفيات وقتها، وسقط في تعادلين فقط بالإضافة إلى تلقى هدفين طوال المنافسات.

أسوأ تصفيات للمنتخب السعودي

وتعد من أسوأ تصفيات خاضها المنتخب السعودي في كأس العالم هي عام 1978 عندما لم ينج الأخضر في تخطي التصفيات الأولية وحقق فوزًا وحيدًا ليتأهل المنتخب الإيراني على حسابه بالإضافة إلى المنتخب السوري.