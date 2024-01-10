المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لكأس آسيا بهزيمة هونج كونج وديًا

آخر مباريات السعودية الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023

اختتم منتخب السعودية مبارياته الودية استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2023 بالفوز على هونج كونج في قطر بهدفين نظيفين.

الأخضر كان قد هزم لبنان في أولى الوديات بهدف نظيف ومن ثم تعادل سلبيًا مع فلسطين قبل أن يُحقق الفوز مساء اليوم على هونج كونج.

وسجل هدفي المنتخب السعودي عبد الرحمن غريب وفواز الصقور في الدقيقتين 21 و86.

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وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدرب روبرتو مانشيني قرر منح اللاعبين فترة حرة صباح يوم غدٍ الخميس، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم نفسه في مقر المعسكر في العاصمة القطرية الدوحة.

المدرب الإيطالي كان قد فرض حالة من السرية على المباريات الودية للأخضر، حيث أغلقها أمام الجماهير والإعلام ومنع نقلها تليفزيونيًا.

كأس آسيا ستنطلق يوم الجمعة القادم في قطر فيما ستكون أولى مباريات السعودية أمام سلطنة عُمان يوم الـ16 من يناير.