رينارد يحقق لفواز القرني حلمه .. قائمة السعودية لمواجهتي فيتنام وعمان

الأخضر يقع ضمن المجموعة الثانية ويبحث عن التأهل الثاني على التوالي للمونديال

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، قائمة الأخضر، التي ستدخل معسكرًا مغلقًا، لاستهلال مشوار المرحلة الأخيرة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر يقع في المجموعة الثانية التي تضم الصين، وفيتنام واليابان وعمان وأستراليا، على أن يتأهل أول وثاني المجموعة مباشرةً للمونديال، فيما يتأهل الثالث للملحق.

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ومن المقرر أن تلتقي كتيبة رينارد خلال هذا المعسكر بفيتنام في الثاني من سبتمبر المقبل، وبعمان في السادس من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة انضمام حارس مرمى الشباب فواز القرني، والذي انضم لليوث في الموسم الجاري، بحثًا عن العودة للمنتخب الأول، بعدما تم استبعاده في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء بفريقه السابق الاتحاد.

وضمت القائمة كل من:

محمد العويس – زيد البواردي – فواز القرني – محمد اليامي – محمد خبراني – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – علي البليهي – سعود عبد الحميد – محمد البريك – سلطان الغنام – ياسر الشهراني – عبد الله عطيف – علي الحسن – عبد الإله المالكي – محمد كنو – علي الأسمري – سلمان الفرج – سامي النجعي – فهد المولد – عبد الرحمن غريب – سالم الدوسري – أيمن يحيى – عبد الله الحمدان – صالح الشهري.

يذكر أن السعودية تأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال، بعدما حصدت 20 نقطة من المرحلة الماضية، إذ كانت في مجموعة تضم اليمن، سنغافورة، فلسطين، وأوزبكستان.

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