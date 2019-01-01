المنتخب السعودي - هزيمة محبطة أمام الكويت وعودة قوية مؤكدة أمام البحرين

خليجي 24 تواصل المفاجآت بهزيمة السعودية أمام الكويت

تعرض المنتخب السعودي لهزيمة مفاجئة أمام نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة "خليجي 24".

وانطلقت البطولة أمس بمشاركة 8 منتخبات، حيث تستضيفها قطر، وحقق المنتخب العراقي الفوز على العنابي أمس، والإمارات انتصرت على اليمن.

جاءت هزيمة المنتخب السعودي بالطبع بسبب إراحة هيرفي رينارد لبعض العناصر الأساسية للأخضر، لاعبي الهلال السعودي بسبب الإجهاد الذين يعانوا منه عقب التتويج الآسيوي على حساب أوراوا الياباني، فافتقد المدرب الفرنسي لاعبين قادرون على إحداث الفارق خلال المباريات المقبلة في البطولة.

المساندة الجماهيرية التي تواجدت في ملعب "عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل"، كانت أكثرها مساندة للكويت، وافتقد المنتخب السعودي الكثير من الدعم الجماهيري أمام منتخب به عناصر مخضرمة على رأسهم بدر المطوع.

حاول رينارد التغيير في طريقة اللعب خلال الشوط الثاني بعدما كان يلعب في الشوط الأول بثلاثة مدافعين، قام بتعديلها في النصف الثاني من المباراة وظهر بشكل إيجابي على أداء الأخضر أمام الكويت ولكن لم يتمكن من العودة بالنتيجة.

المنتخب السعودي مطالب بكل تأكيد خلال المباراة المقبلة أمام البحرين تعديل خطة اللعب وتقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة ليتمكن من الصعود إلى الدور الثاني خاصًة وأنه مرشحًا للحصول على اللقب بعد الأداء المبهر مع رينارد في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية وأيضًا لكأس العالم في قطر 2022.