تعرف على الشروط .. السماح لـ40% من الجماهير بحضور مباراة السعودية وفلسطين

المنتخب السعودية من المقرر أن يلتقي جامايكا وديًا مساء اليوم

زفت وزارة الرياضة السعودية أخبارًا سعيدة لجماهير كرة القدم السعودية، بعدما أعلنت اليوم الإثنين السماح للجماهير بحضور المباريات الرياضية بسعة 40% من الملاعب ابتداءً من 17 مايو القادم، مع منح استثناء خاص لمباراة السعودية وفلسطين المقررة يوم غدٍ الثلاثاء.

المنتخبان السعودي والفلسطيني سيلتقيان مساء غدٍ على ملعب مرسول بارك ضمن تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

بيان وزارة الرياضة أكد أنه سيُسمح للجماهير حضور مباراة السعودية وفلسطين بسعة 40% من ملعب مرسول بارك لكن وفق شروط محددة أبرزها حصول المشجع على لقاح الوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وقد أوضحت ذلك في البيان الذي جاء فيه "دخول الملاعب سيكون متاحًا لمن يُظهر حالة "محصن" عبر تطبيق "توكلنا"، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية حال رصد أي مخالفات".

السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب..

فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية#خذ_الخطوة 🏟 🇸🇦 pic.twitter.com/8zE8f1673e — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 29, 2021

وأتم البيان بالتأكيد على أن تلك الخطوة تأتي حرصًا من الوزارة على دعم المنتخب السعودي في مباراته المهمة والسماح للجماهير بدعم الأخضر من المدرجات.