الفرج يغيب عن تدريبات المنتخب السعودي الجماعية استعدادًا لسنغافورة

سلمان الفرج نجم فريق الهلال يغيب عن التدريبات الجماعية الخاصة بالمنتخب السعودي بسبب الإصابة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تغيب النجم سلمان الفرج لاعب الهلال عن تدريبات منتخب بلاده الجماعية في المعسكر المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة سنغافورة.

جاء هذا الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا مع الهلال، حيث اكتفى ببعض التدريبات التأهيلية بشكل منفرد بعيدًا عن المجموعة.

وشهدت التدريبات أيضًا غياب اللاعب علي البليهي لظرف عائلي وقيام المدافع ياسر الشهراني بتدريبات تأهيلية مع المعد البدني للفريق.

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وكان المنتخب السعودي قد بدأ معسكر الإعداد لمواجهة الجولة الثانية من التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وافتتح الفريق مشواره في التصفيات بتعادل مخيب أمام نظيره اليمني بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب البحرين الدولي.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة وحيدة عقب تعادل الجولة الأولى.