المنتخب السعودي تحت 23 عامَا يُقصي تايلاند ويواصل طريقه نحو حلم الأولمبياد

بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا تساهم في وصول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020

حسم المنتخب السعودي الأولمبي تأهله إلى دور نصف نهائي كاس آسيا تحت 23 عامًا على حساب أصحاب الأرض والجمهور منتخب تايلاند.

هدف المباراة الوحيد سجله مهاجم الأخضر عبدالله الحمدان من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 77، في المباراة التي شهدت أداء تكتيكي أكثر من الفني من قبل مدربي المنتخبين.

الشوط الأول شهد ضغطًا كبيرًا من قبل لاعبي المنتخب السعودي في محاولة لتسجيل هدف التقدم ولكن جميع المحاولات لم ترتقي إلى الخطورة، حيث لم يُسدد لاعبي الأخضر أي كرة خطرة على المرمى التايلاندي.

وكانت نسبة الاستحواذ أكبر للأخضر السعودي بنسبة 53% في محاولة إيجاد ثغرة داخل دفاع المنافس المتمركز بشكل جيد في الخط الدفاعي.

وخلال الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي الأداء على نفس المنوال، ولكن ظلت الكرات الخطيرة غائبة عن كلا المرميين.

وشهدت الدقيقة 77 إعلان الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ليتقدم لها اللاعب عبدالله الحمدان معلنًا عن تقدم الأخضر بهدف نظيف في الدقيقة 78.

جدول مباريات وترتيب المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا

يُذكر أن المنتخب السعودي كان قد تأهل إلى ربع النهائي متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على اليابان والتعادل أمام قطر والفوز على سوريا.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة أوزبكستان والإمارات الأربعاء المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا تساهم في وصول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020 المزمع إقامته الصيف المُقبل.