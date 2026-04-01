كيف تتابع المنتخب السعودي مباشرة خلال كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك: أين تحصل على التذاكر والفنادق والطيران وأكثر

بعد الملحمة التاريخية التي قدمها المنتخب السعودي في قطر 2022 والفوز الخالد على الأرجنتين، يترقب عشاق "الأخضر" بشغف كبير رحلة المنتخب القادمة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. لا شيء يضاهي متعة تشجيع الصقور الخضر من قلب الحدث، وسط أجواء عالمية وتنافسية فريدة.

باعتبار المنتخب السعودي أحد أكثر المنتخبات العربية جماهيرية، فمن المتوقع أن يكون الطلب على التذاكر والرحلات في ذروته. لذا، يقدم لكم GOAL الدليل الشامل والنهائي لكيفية حجز التذاكر، تأمين رحلات الطيران، واختيار أفضل أماكن الإقامة لتكون خلف الأخضر في كل خطوة.

تذاكر مباريات المنتخب السعودي: احجز مقعدك الآن بأمان

إذا كنت تبحث عن الطريقة الأسرع والأكثر ضماناً لتأمين مقعدك، فإن المنصات الموثوقة توفر لك وصولاً "سلسًا" عبر هاتفك المحمول دون تعقيدات. نوصي دائماً بالتوجه للمنصات التي تضمن لك أصالة التذكرة وحماية أموالك.

لماذا يجب أن تحجز مبكراً؟ (الأسعار والضمان)

في بطولات بحجم كأس العالم، التذاكر هي العملة الأندر. شراء التذاكر من خلال الأسواق الثانوية الموثوقة يمنحك مرونة لا تتوفر في قرعة "فيفا" التقليدية، حيث يمكنك اختيار الفئة التي تناسب ميزانيتك، بدءاً من التذاكر الاقتصادية (خلف المرمى) وصولاً إلى مقاعد كبار الشخصيات.

خيارات الضيافة والدرجات الممتازة (Hospitality)

لعشاق الرفاهية والباحثين عن تجربة لا تُنسى، توفر ملاعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا مرافق ضيافة عالمية المستوى. تتضمن هذه الباقات:

دخولاً خاصاً للملعب بعيداً عن الازدحام.

وجبات فاخرة ومشروبات متنوعة.

أفضل رؤية ممكنة للملعب من مقاعد "البريميوم".

جدول مباريات الأخضر والمدن المستضيفة

سيخوض المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات عبر مدن أمريكا الشمالية الكبرى. إليك تفاصيل المباريات والملاعب (سيتم تحديث المواعيد الدقيقة فور انتهاء القرعة النهائية):

المباراة المدينة / الملعب رابط التذاكر السعودية - مباراة 1 لوس أنجلوس / نيويورك (تحدد لاحقاً) احجز الآن السعودية - مباراة 2 دالاس / هيوستن (تحدد لاحقاً) احجز الآن السعودية - مباراة 3 فانكوفر / تورونتو (تحدد لاحقاً) احجز الآن

رحلات الطيران: كيف تصل إلى أمريكا الشمالية بأفضل سعر؟

تبدأ الرحلة الحقيقية من حجز الطيران. مع اتساع رقعة الدول المستضيفة (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، ستحتاج إلى التخطيط الجيد للتنقل بين المدن. نوصي باستخدام محركات بحث عالمية للمقارنة بين الأسعار واختيار الرحلات المباشرة أو التي تتضمن توقفات قصيرة لتقليل التعب.

يمكنك مقارنة أسعار جميع شركات الطيران العالمية المتجهة إلى مدن المونديال للحصول على أرخص الأسعار المتاحة.

نصائح للمسافرين من السعودية:

احجز رحلتك قبل 4-6 أشهر على الأقل لتجنب الارتفاع الجنوني في الأسعار مع اقتراب البطولة.

استهدف المطارات الكبرى مثل (JFK) في نيويورك أو (LAX) في لوس أنجلوس كنقطة دخول، ثم استخدم الطيران الداخلي.

تأكد من شروط تأشيرة الدخول (Visa) لكل من الولايات المتحدة وكندا في وقت مبكر.

أين تقيم؟ فنادق وسكن في مدن المونديال

سواء كنت تبحث عن فندق فخم في وسط المدينة (Downtown) لتكون قريباً من مناطق المشجعين (Fan Zones)، أو تبحث عن خيارات اقتصادية بالقرب من محطات المترو، فإن الخيارات واسعة جداً ولكنها تنفد بسرعة.

استخدم منصات الحجز لتأمين غرفتك مع خيار "الإلغاء المجاني"، مما يمنحك مرونة في حال تغيرت خططك أو نتائج القرعة.

اللوجستيات المحلية:

الولايات المتحدة وكندا تعتمدان بشكل كبير على السيارات، ولكن خلال المونديال، ستفعل المدن المستضيفة شبكات نقل عام متطورة. إليك ما يجب معرفته: