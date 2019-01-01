هنري: هذا ما أعرفه عن السعودية وهذه نصيحتي للمسؤولين للتطوير

النجم الفرنسي يرى أن اللاعب السعودي يتقبل التطوير سريعًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه النجم الفرنسي السابق تيري هنري نصيحة للمسؤولين عن الكرة السعودية، مؤكدًا أنه يرى اللاعب السعودي لديه قابلية على التطوير.

الفرنسي كان قد ألقى محاضرة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء"، تحدث بها عن مسيرته في الملاعب وتاريخه مع المستديرة.

وقال هنري، خلال المحاضرة: "لست متابعًا للكرة السعودية ولا أعرف الكثير عنها، لكن أبرز ما أعلمه عنها هو الهدف الذي سجله الأخضر في كأس العالم 1994 بمرمى منتخب بلجيكا".

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وأضاف: "إن كنتم ترغبون في نصيحتي لتطوير الكرة السعودية فإن استقطاب كفاءات فنية عالية شيء مهم للغاية، بالإضافة إلى الاهتمام بالناشئين ومنحهم الفرص، لصقل مهاراتهم".

واختتم: "الاهتمام بالناشئين ليس بالصعب، خاصةً وأن اللاعب السعودي لديه قدرة على التطوير سريعًا، والدليل الوصول لكأس العالم عدة مرات".

يذكر أن المنتخب السعودي شارك في النسخة الأخيرة من المونديال روسيا 2018، لكنه ودع من الدور الأول، بالهزيمة أمام أوروجواي وروسيا، والفوز أمام مصر.